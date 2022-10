Frank Kudelka quiere su revancha en la U y explica su frase de “miedo institucional”

El paso por Chile de Frank Kudelka terminó antes de lo que esperaba. El técnico argentino llegó en mayo de 2018 para hacerse cargo de Universidad de Chile como reemplazo de Ángel Guillermo Hoyos, pero el desempeño del equipo en el campeonato local en 2019 lo terminó afectando y no alcanzó a cumplir un año cuando fue reemplazado por el uruguayo Alfredo Arias.

Por lo mismo, plantea tener una revancha con los laicos. “Me gustaría volver a dirigir en Universidad de Chile. Tuvimos un porcentaje alto de efectividad pero no logramos nada. Le tengo apego al club”, comentó en diálogo con DirecTV Sports.

Tras su paso por los azules y considerando el proceso que ha tenido el club en los últimos años declara que “existe un común denominador del mal momento de Universidad de Chile en este tiempo, la respuesta está dentro de la institución: es más institucional. No pasa por contratar técnicos, sino que vaya con los lineamentos generales de un proyecto”.

También se refirió a que este año la U volvió a pelear por evitar el descenso (está a un punto de lograrlo) y que se merece cosas mejores. “Sería bueno que volvieran a competir en copas internacionales”, planteó.

También aprovechó la conversación para aclarar su frase de “miedo institucional” de Universidad de Chile frente a Colo Colo, en especial por el largo tiempo en el que los laicos no han podido derrotar al Cacique.

“A veces uno expresa emociones o formar de sentir”, comentó. “Quizás fue mal entendido, en ese momento, no entendía cómo no podíamos ganarle a Colo Colo. Existía una sensación de no poder hacerlo, ejemplifiqué desde una palabra la emoción”, cerró.

Fuera de la U con un 60,92% de rendimiento

El gran factor de la salida de Frank Darío Kudelka de la banca de Universidad de Chile estuvo marcada por los malos números alcanzados en 2019. En dicho año el ex DT de los azules alcanzó un rendimiento de un 27,78% entre el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

En los seis partidos oficiales disputados en el año con el argentino, la U logró solo un triunfo, dos empates y tres derrotas, una de ellas en el partido de ida de la segunda ronda de la Libertadores que le terminó costando la eliminación del certamen continental sin poder alcanzar la fase de grupos.

Algo muy distinto a sus números en 2018. De 23 encuentros que dirigió tras asumir en la fecha 16°, logró 15 victorias, tres empates y cinco derrotas, terminando en la tercera posición de la tabla. Ese año Kudelka obtuvo un 69,55% de rendimiento.

En el balance final considerando ambos años, el argentino registró un rendimiento del 60,92%.