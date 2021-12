Gabriel Suazo: “Merecíamos haber tenido otro final”

Uno de los que siempre dio la cara en todas las situaciones fue Gabriel Suazo. El capitán de Colo Colo fue una de las grandes figuras del cuadro albo en la temporada y tras la derrota frente a Antofagasta abordó las preguntas de los medios.

“Peleamos hasta el final un torneo complicado. Quizás para mí, merecíamos haber tenido otro final, pero por distintas circunstancias no lo pudimos conseguir. Volvimos a dejar a Colo Colo donde siempre tiene que estar, pero no donde se lo merece, que es ser campeón; pero logramos un objetivo importante como ser campeón de la Copa Chile; peleamos el torneo hasta el final y conseguimos clasificar a la Copa Libertadores...”, expresó.

Sobre las razones que privaron a los albos del título, el lateral izquierdo no quiso profundizar. “Son distintas situaciones, uno no quiere entrar más allá en detalle. Hay situaciones externas, situaciones que nos complicaron de cara a los últimos partidos, pero yo siempre rescato lo positivo de este hermoso grupo que de la nada se formó, con jugadores muy jóvenes, con jugadores que ni siquiera eran contrataciones, sino préstamos que vinieron a jugarse una opción y a mostrar la calidad de jugadores que son y lo demostraron dentro de la cancha. Yo me quedo con eso, con la ilusión que conseguimos que volviera a tener nuestra hinchada. El próximo año vamos a volver con todo porque el campeonato lo queremos ganar sí o sí”, anticipó.

Asimismo, dejó en duda su continuidad, debido a ofrecimientos que maneja desde el extranjero. “Hay opción; son situaciones que no manejo al cien por cien, prefiero que lo haga mi representante. Mi sueño es partir a Europa, pero si me llego a quedar, lo haré feliz de representar al club de mis amores en cualquier situación, sobre todo en una Copa Libertadores”, manifestó.