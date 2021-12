Leandro Stillitano, ayudante de Colo Colo: “Deportivamente no fuimos superados por ningún equipo”

Bastante tristeza reinaba en el camarín de Colo Colo después de la derrota 1-0 ante Antofagasta y de la victoria de Universidad Católica que le dio el tetracampeonato a los cruzados. Leandro Stillitano, ayudante del ausente Gustavo Quinteros, enfrentó a los medios.

“Fue un partido que perdimos prácticamente sin que nos patearan al arco. Tuvimos negligencias y cosas que superar, como un gol en contra rápido y una expulsión, pero creo que en el segundo tiempo pudimos encontrar el funcionamiento que no veníamos encontrando en los últimos partidos y la verdad fue más que positivo el segundo tiempo. Con un jugador menos, haber pegado dos tiros en los palos e, incluso, anotamos dos goles en fuera de juego”, analizó sobre la caída en el norte.

En cuanto al declive de los albos en la recta final, el asistente dio su opinión. “La realidad es que desde el partido con Católica para acá no ha sido lo mejor, pero también nadie imaginaba que con el mismo equipo que nos salvamos del descenso íbamos a tener posibilidades de estar peleando el título en la última fecha. Este grupo de jugadores le devolvió al club la mística, una idea de juego y un sentido de pertenencia que yo creo que los hinchas se sintieron identificados”, valoró.

En esa misma línea, también se refirió a las situaciones extrafutbolística que enfrentaron. “Ante circunstancias de iguales características no se han tomado las mismas resoluciones. Nos pasó a nosotros y a Antofagasta. Pero más allá de eso, en Colo Colo hay que ganar hasta los partidos de entrenamiento. Sabemos dónde estamos parados. Si bien no pudimos conseguir el objetivo, el balance es muy positivo, porque Colo Colo vuelve a jugar Copa Libertadores y ha consolidado a muchos chicos en Primera División. Estamos tristes, con mucho dolor. Eso es verdad, no lo vamos a negar, pero cuando pasen los días y podamos hacer un balance general, hay muchas más cosas positivas que negativas”.

En ese mismo contexto, Stillitano cree que los albos merecieron el título. “Yo creo que sí, pero lamentablemente el campeón es el que queda primero. Deportivamente no fuimos superados por ningún equipo. Quizás un tiempo por Melipilla y por momentos por Curicó, pero después no fuimos superados por ningún equipo dentro del campo. Este grupo merecía el título, pero estamos orgullosos por la entrega que dieron hoy día”, sentenció.