SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Golpe a la Premier League: Manchester City mastica un amargo empate contra Tottenham y vuelve a alejarse del título

    Los Ciudadanos tenían controlado el partido gracias a un primer tiempo dominante. Sin embargo, en el complemento mostraron su peor cara y se llevaron un 2-2 que no sirve para recortar distancia con el Arsenal.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Dominic Solanke marcó un golazo de taco en el Tottenham vs. Manchester City.

    Golpe en la carrera por el título de la Premier League. Cuando se pensaba que el Manchester City seguía al acecho del líder Arsenal, los pupilos de Pep Guardiola dejaron escapar una victoria que estaba dentro del bolsillo. Los Citizens ganaban por 2-0 al cabo del primer tiempo, sin embargo, el Tottenham Hotspurs remontó en el complemento y logró empatar el trámite.

    Los mancunianos se estancaron en la parte alta de la tabla, mientras que los londinenses aprovecharon de tomar un poco de aire, ya que están comprometidos en la zona baja del certamen inglés.

    Dominio celeste en el inicio

    En la primera mitad, todo el protagonismo lo adoptó el conjunto de los Ciudadanos. A priori, era lo lógico. Los mancunianos están peleando codo a codo el título con el Arsenal, mientras que los Spurs coquetean con puestos del descenso (están 15°).

    Esa diferencia en cuanto a la ubicación en la tabla de posiciones se notó de inmediato. Los de Pep Guardiola eran los únicos que proponían algo, atosigando la salida de los londinenses con una presión en la zona de los volantes. Así, de hecho, llegó el primer gol del partido. A los 11′, Yves Bissouma intentó conducir la pelota por el centro y se la robó Bernardo Silva. El portugués la jugó rápidamente a Erling Haaland, quien no dudó en abrir para Rayan Cherki. El francés encaró ante la marcación de Radu Dragusin y sacó un disparo que sorprendió a toda la defensa local. El remate se terminó colando contra un poste del golero Guglielmo Vicario.

    Rayan Cherki marcó el primer gol del Manchester City ante Tottenham. Foto: @ManCity/X.

    El Tottenham lucía como un elenco totalmente desdibujado. No mostraba coraje ni mucho menos funcionamiento. En esa dinámica de pearmeabilidad fue que volvieron a cometer otro error en salida, con un despeje de Dragusin hacia el medio del terreno de juego, que cayó directamente en los pies de Rodri. El español habilitó a Silva, quien se barrió y se la dejó servida a Antoine Semenyo. El ghanés definió casi sin resistencia para el 2-0.

    Remontada de los Spurs

    El complemento exigía una reacción de los locales. Por un lado, lo demandaba la afición, que ya comienza a perder la paciencia con el DT Thomas Frank y, por otro, porque están ante la necesidad imperiosa de sumar puntos. Y es que el descenso ya se ha convertido en una preocupación latente, pues solo son ocho las unidades que los separaban del West Ham, último equipo que está perdiendo la categoría.

    A raíz de esa urgencia, los Spurs se vieron obligados a rearmar la estructura y a mostrar una cara distinta. Al menos, para exhibir una versión que invitara a creer a sus hinchas. En ese sentido, el entrenador danés tuvo a Dominic Solanke como su salvador. El delantero inglés emprendió una lucha personal contra toda la zaga mancuniana y se convirtió en el alma del ataque.

    A los 52′, el surgido en la cantera de Liverpool forzó el descuento. Aguantó en el área frente a la marca de Abdukodir Khusanov y el balón se alcanzó a desviar en el pie de Marc Guehi. Autogol. Posteriormente, marcó el empate con una auténtica obra de arte: a los 70′, y tras un gran centro de Connor Gallagher, Solanke definió con una contorsión de taco. De un momento a otro, un partido que parecía perdido, estaba empatado.

    Si el primer tiempo del City había sido de un dominio tremendo, lo que ocurrió en la segunda parte fue todo lo contrario. No es descabellado decir que los de Guardiola salvaron un punto, porque la verdad es que fueron superados a lo largo de todo el complemento.

    Con esta amarga igualdad, los celestes llegaron a las 47 unidades y el Arsenal les sacó seis de ventaja en la cima. En la próxima fecha, en tanto, volverán a tener un duro escollo, pues visitan al Liverpool en Anfield Road.

    Lee también:

    Más sobre:Premier LeagueManchester CityTottenham HotspursFútbolFútbol inglésFútbol internacionalRayan CherkiPep GuardiolaAntoine Semenyo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Segunda día de formalización en caso ProCultura: renuncia abogado defensor de María Teresa Abusleme

    Vodanovic cifra en más de 700 las familias que lo perdieron todo por inundaciones en Maipú

    Al menos 12 fallecidos y 8 heridos tras ataque ruso a un bus en Ucrania

    Reconstrucción tras incendios: Poduje fija como prioridad 2 mil viviendas de emergencia y apunta a barrios transitorios

    Un organismo ambiental unificado y protección de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas: las claves del estreno del SBAP

    11 viviendas anegadas en Las Condes tras temporal en la RM, mientras siguen labores de despeje en casas y quebradas

    Lo más leído

    1.
    Repasa el triunfo del Betis de Manuel Pellegrini frente al Valencia en un duelo clave para ir a la Champions League

    Repasa el triunfo del Betis de Manuel Pellegrini frente al Valencia en un duelo clave para ir a la Champions League

    2.
    Ricardo Abumohor: “En los 60 hicimos un Mundial tras el terremoto más grande; hoy no podemos programar un partido”

    Ricardo Abumohor: “En los 60 hicimos un Mundial tras el terremoto más grande; hoy no podemos programar un partido”

    3.
    El más joven en ganar los cuatro Grand Slam: Alcaraz vence a Djokovic y hace historia en el Abierto de Australia

    El más joven en ganar los cuatro Grand Slam: Alcaraz vence a Djokovic y hace historia en el Abierto de Australia

    4.
    Ministro Cordero ante incidentes protagonizados por la barra de la U: “Hay piños asociados a organizaciones criminales”

    Ministro Cordero ante incidentes protagonizados por la barra de la U: “Hay piños asociados a organizaciones criminales”

    5.
    Johnny Herrera tras los graves incidentes en el Estadio Nacional: “Se tiene que castigar con todo el peso de la ley”

    Johnny Herrera tras los graves incidentes en el Estadio Nacional: “Se tiene que castigar con todo el peso de la ley”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    Continúan este domingo en la RM: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona centro-norte

    Continúan este domingo en la RM: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona centro-norte

    Segunda día de formalización en caso ProCultura: renuncia abogado defensor de María Teresa Abusleme
    Chile

    Segunda día de formalización en caso ProCultura: renuncia abogado defensor de María Teresa Abusleme

    Vodanovic cifra en más de 700 las familias que lo perdieron todo por inundaciones en Maipú

    Reconstrucción tras incendios: Poduje fija como prioridad 2 mil viviendas de emergencia y apunta a barrios transitorios

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U
    Negocios

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U

    Trabajadores venezolanos representan solo el 2% de la dotación de las 100 mayores empresas de Chile

    La eléctrica Alto Maipo gana millonario arbitraje a la principal empresa minera del grupo Luksic

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo
    Tendencias

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El descargo de Pellegrini tras el triunfo del Betis: “Estamos vivos en los tres torneos y parecía que estábamos en crisis”
    El Deportivo

    El descargo de Pellegrini tras el triunfo del Betis: “Estamos vivos en los tres torneos y parecía que estábamos en crisis”

    Golpe a la Premier League: Manchester City mastica un amargo empate contra Tottenham y vuelve a alejarse del título

    Sin título en casa: Alejandro Tabilo cae en la final del Challenger de Concepción ante el verdugo de Tomás Barrios

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Mira la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes

    Luis Slimming conquista al público, Ana Torroja vence los problemas de audio y Luis Jara se come el escenario: segunda noche del Festival de Las Condes

    Al menos 12 fallecidos y 8 heridos tras ataque ruso a un bus en Ucrania
    Mundo

    Al menos 12 fallecidos y 8 heridos tras ataque ruso a un bus en Ucrania

    El Papa León XIV insta a EE. UU. y Cuba a entablar un “diálogo sincero”

    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas