Golpe a la Premier League: Manchester City mastica un amargo empate contra Tottenham y vuelve a alejarse del título

Golpe en la carrera por el título de la Premier League. Cuando se pensaba que el Manchester City seguía al acecho del líder Arsenal, los pupilos de Pep Guardiola dejaron escapar una victoria que estaba dentro del bolsillo. Los Citizens ganaban por 2-0 al cabo del primer tiempo, sin embargo, el Tottenham Hotspurs remontó en el complemento y logró empatar el trámite.

Los mancunianos se estancaron en la parte alta de la tabla, mientras que los londinenses aprovecharon de tomar un poco de aire, ya que están comprometidos en la zona baja del certamen inglés.

Dominio celeste en el inicio

En la primera mitad, todo el protagonismo lo adoptó el conjunto de los Ciudadanos. A priori, era lo lógico. Los mancunianos están peleando codo a codo el título con el Arsenal, mientras que los Spurs coquetean con puestos del descenso (están 15°).

Esa diferencia en cuanto a la ubicación en la tabla de posiciones se notó de inmediato. Los de Pep Guardiola eran los únicos que proponían algo, atosigando la salida de los londinenses con una presión en la zona de los volantes. Así, de hecho, llegó el primer gol del partido. A los 11′, Yves Bissouma intentó conducir la pelota por el centro y se la robó Bernardo Silva. El portugués la jugó rápidamente a Erling Haaland, quien no dudó en abrir para Rayan Cherki. El francés encaró ante la marcación de Radu Dragusin y sacó un disparo que sorprendió a toda la defensa local. El remate se terminó colando contra un poste del golero Guglielmo Vicario.

Rayan Cherki marcó el primer gol del Manchester City ante Tottenham. Foto: @ManCity/X.

¡EL 10, EL MAGO, EL DISTINTO! Cherki sacó un tremendo derechazo y la puso contra el palo para marcar un golazo en el 1-0 del City ante Tottenham.





El Tottenham lucía como un elenco totalmente desdibujado. No mostraba coraje ni mucho menos funcionamiento. En esa dinámica de pearmeabilidad fue que volvieron a cometer otro error en salida, con un despeje de Dragusin hacia el medio del terreno de juego, que cayó directamente en los pies de Rodri. El español habilitó a Silva, quien se barrió y se la dejó servida a Antoine Semenyo. El ghanés definió casi sin resistencia para el 2-0.

¡NO SE RECHAZA PARA MEDIO! Semenyo aprovechó el mal despeje de Dragusin, definió a colocar y marcó el 2-0 del City vs. Tottenham.





Remontada de los Spurs

El complemento exigía una reacción de los locales. Por un lado, lo demandaba la afición, que ya comienza a perder la paciencia con el DT Thomas Frank y, por otro, porque están ante la necesidad imperiosa de sumar puntos. Y es que el descenso ya se ha convertido en una preocupación latente, pues solo son ocho las unidades que los separaban del West Ham, último equipo que está perdiendo la categoría.

A raíz de esa urgencia, los Spurs se vieron obligados a rearmar la estructura y a mostrar una cara distinta. Al menos, para exhibir una versión que invitara a creer a sus hinchas. En ese sentido, el entrenador danés tuvo a Dominic Solanke como su salvador. El delantero inglés emprendió una lucha personal contra toda la zaga mancuniana y se convirtió en el alma del ataque.

A los 52′, el surgido en la cantera de Liverpool forzó el descuento. Aguantó en el área frente a la marca de Abdukodir Khusanov y el balón se alcanzó a desviar en el pie de Marc Guehi. Autogol. Posteriormente, marcó el empate con una auténtica obra de arte: a los 70′, y tras un gran centro de Connor Gallagher, Solanke definió con una contorsión de taco. De un momento a otro, un partido que parecía perdido, estaba empatado.

DESCUENTA EL TOTTENHAM: Guehi no pudo despejar el remate de Solanke y marcó el 1-2 de los Spurs vs. City.





¡LOCURA DE GOLAZO DEL TOTTENHAM! SOLANKE METIÓ UN INCREÍBLE TACAZO Y MARCÓ EL 2-2 DE LOS SPURS ANTE CITY. ¿EL MEJOR DE LA FECHA?





Si el primer tiempo del City había sido de un dominio tremendo, lo que ocurrió en la segunda parte fue todo lo contrario. No es descabellado decir que los de Guardiola salvaron un punto, porque la verdad es que fueron superados a lo largo de todo el complemento.

Con esta amarga igualdad, los celestes llegaron a las 47 unidades y el Arsenal les sacó seis de ventaja en la cima. En la próxima fecha, en tanto, volverán a tener un duro escollo, pues visitan al Liverpool en Anfield Road.