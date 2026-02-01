SUSCRÍBETE POR $1100
    Polémica en España: un penal en los descuentos le permite al Real Madrid seguir al acecho del Barcelona en LaLiga

    El reloj marcaba el minuto 90+7 cuando se sancionó la pena máxima a favor de los merengues, por una patada de Nobel Mendy contra Brahim Díaz. Kylian Mbappé fue el encargado de transformarlo en gol y selló la victoria agónica ante el Rayo Vallecano.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Real Madrid le ganó al Rayo Vallecano con un penal sobre la hora.

    El Real Madrid sigue en carrera por el título de LaLiga. Con más dudas que certezas, y bajo una silbatina monumental de los hinchas locales, los merengues sacaron adelante un duro partido frente al Rayo Vallecano y se impusieron por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu. Estos tres puntos le permiten seguir al acecho del Barcelona, que es puntero por una unidad de diferencia tras su triunfo ante el Elche de Lucas Cepeda.

    Sin embargo, la victoria en la capital española no estuvo exenta de polémica. En un principio, el panorama marchaba con tranquilidad cuando Vinícius Jr. marcó la apertura de la cuenta con un golazo al ángulo a los 15′. Luego, las cosas se complicaron al inicio del segundo tiempo, con el empate de Jorge De Frutos a los 46′.

    En ese contexto, todo estalló cuando el reloj marcaba los 90′+7′. La Casa Blanca jugaba con un hombre de más tras la correcta expulsión del senegalés Pathe Ciss y se había volcado con todo al ataque. Fue allí que el árbitro Isidro Díaz de Mera sancionó un penal que ya se discute fuertemente en España: Nobel Mendy le erró al balón y, en su intento de despejar, le propinó una patada en el bajo vientre a Brahim Díaz.

    Pese a las protestas de los jugadores del Rayo, el juez mantuvo su decisión y el VAR lo respaldó. Kylian Mbappé tomó el esférico desde los 12 pasos, eligió el costado izquierdo y venció al golero argentino Augusto Batalla, quien hace unos años atrás vistió la camiseta de Unión La Calera en el Torneo Nacional.

    Con el tanto del delantero francés sobre los descuentos, el Real Madrid alcanzó los 54 puntos y se mantiene en la segunda posición del certamen español. En la próxima fecha, programada para el domingo 8 de febrero a las 17:00 horas, se enfrentan al Valencia, en Mestalla.

