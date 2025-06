Gonzalo Tapia recibe un nuevo golpe en River Plate en medio del Mundial de Clubes

El panorama de Gonzalo Tapia en River Plate sigue siendo complejo. El lateral izquierdo de los Millonarios no ha podido afirmarse en la posición tras mostrar algunas dudas en sus primeros encuentros con la camiseta albirroja.

Esta situación ha hecho que el técnico Marcelo Gallardo comenzara a buscar otras opciones que sí le dieron resultado. Una de ellas fue la de incluir en el once inicial a Sebastián Driussi. Claro que el DT no podrá contar con él para el duelo de este sábado contra Monterrey.

El atacante argentino presentó una compleja lesión durante el triunfo por 3-1 sobre el Urawa japonés. Tras el cabezazo que significó el 2-0 parcial, el futbolista transandino cayó mal dando muestras de un fuerte dolor que incluso le impidió celebrar el tanto.

De esta forma, Driussi se retiró del estadio en muletas y con claras dificultades para apoyar el pie. Tras los exámenes correspondientes, se confirmó que sufrió un esguince severo del ligamento interno del tobillo, por lo que se perderá el resto de la competencia, teniendo un plazo de recuperación estimado de cerca de dos meses.

Esta baja le pudo abrir la puerta a Gonzalo Tapia para tomar el puesto, pues la zona izquierda ha sido uno de los puntos fuertes del ex Universidad Católica. Sin embargo, la prensa argentina ha dado señales que la intención de Gallardo no pasa por contar con el chileno que ni siquiera fue citado a la banca para el debut.

Las alternativas

Analizando la situación, diario Olé expresó que “por el lado de Tapia, se encuentra decididamente fuera de consideración por bajo nivel (no juega desde hace tres meses: su última participación oficial fue el 19 de marzo, ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina)”.

A su vez, TYC Sports expone otras dos alternativas, pero en ningún caso considera la aparición de Tapia en la formación.

“La primera opción, que fue a la que apeló en el partido, es el ingreso de Miguel Borja. El Colibrí tiene menos dinámica, pero vive del gol, algo que incluso con menos continuidad que los demás delanteros lo llevaron a anotar seis tantos en 26 partidos en el semestre, aunque con apenas 10 titularidades”, exponen.

“Otra alternativa es la de sumar un hombre a la mitad de la cancha y que Colidio juegue más centrado. Si esto sucede, aparecen varios nombres con chances: Maximiliano Meza, Gonzalo Martínez, Manuel Lanzini y Matías Rojas, los mediocampistas más ofensivos que tiene el plantel”, agregan a continuación.

Por otro lado, el medio partidista La Página Millonaria sí ofrece como una de las alternativas a Tapia, pero sin olvidar su complejo presente. “El chileno está muy relegado, pero ante la necesidad podría tener su chance: ofrecería diagonales y un poco más de roce que el juvenil (Ian Subiabre), aunque todavía no ha rendido”, advierten.

Así mismo, ven como la mejor alternativa a “Miguel Borja, quien reconoció que no está en un buen momento, pero no deja de ser un goleador de jerarquía. Eso sí, el colombiano no ha logrado alcanzar su mejor versión con el Muñeco, pero en caso de que no haya cambio de esquema, el Colibrí pica en punta para acompañar a Colidio”.

El duelo entre River Plate y Monterrey por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes está programado para este sábado 21 de junio a partir de las 21.00 horas en el estadio Rose Bowl.