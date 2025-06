Guillermo Coppola explica el encuentro con Jorge Almirón

Guillermo Coppola, empresario argentino y ex representante de Diego Maradona. Foto: Andrés Pérez

Guillermo Coppola está en Chile. Su arribo no pasó inadvertido, como sucede con casi ninguna de las actividades en las que está involucrado. Tiene, por cierto, un rótulo eterno. Fue el representante más significativo en la carrera de Diego Maradona. También, su gran amigo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en estas horas fue su llegada conjunta con Jorge Almirón, el técnico de Colo Colo. El estratega atraviesa un inestable momento en los albos, por más que haya sido ratificado en su puesto. A ambos, por cierto, los une una estrecha relación.

Guillermo Coppola descarta vínculos profesionales con Almirón: “Tiene un agente que lo hace muy bien”

Coppola atiende brevemente a El Deportivo. Lo hace para descartar de plano que su visita y su encuentro con Almirón obedezca a alguna situación relacionada con el vínculo entre el entrenador y los albos. “Él tiene un agente que lo hace muy bien”, resalta, de entrada.

“Respeto absolutamente a los representantes y jamás se me ocurriría intervenir en situaciones que no me corresponden”, amplía.

Jorge Almirón llegó a Chile acompañado de Guillermo Coppola, el reconocido exagente de Diego Maradona.

En la misma línea, incluso, destaca la labor de Pablo del Río, quien ha llevado las negociaciones entre el DT y el Cacique. “Merece mi respeto y, si algo necesitara, a su disposición me pongo”, recalca.

Después, se refiere a la relación de amistad que mantiene con el estratega. “Soy amigo de Jorge”, enfatiza.

La última condición es, de hecho, irrefutable, pues han sido públicos los encuentros entre ambos. Uno de ellos, por ejemplo, se produjo en la mítica pizzería El Cuartito, en Buenos Aires, y se viralizó rápidamente en las redes sociales. “Es uno de los tantos amigos del fútbol. Le agradecí por la final. Él llegó a la final y le pegan, los cambios y los no cambios. Yo le cuento historias de la Ferrari negra, del Diego, historias que lo apasiona”, aseguró Coppola sobre Almirón, en ese entonces.

“Para criticar, los futboleros somos todos así, somos todos técnicos. Lo hablaba con él. Pero se sacó 100 fotos, con gente de Boca, gente de River. Es un gran tipo. Y llegó a una instancia que nos hace soñar“, afirmó cuando el estratega consiguió llevar a Boca Juniors a la final de la Copa Libertadores.