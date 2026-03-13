¿Haaland a LaLiga? Candidatos a la presidencia del Barcelona prometen fichar a la figura del Manchester City

Barcelona se encuentra en un proceso de elecciones para elegir a su próximo presidente de cara a los siguientes cinco años. Joan Laporta, que renunció a su cargo para buscar la reelección, lucha con Víctor Font por liderar el futuro de los Blaugranas.

Corren las últimas horas para cerrar la época de campaña de los culés, la cual finaliza este viernes. Dentro de las estrategias para quedarse con los votos de los socios, es usual que se recurra a prometer los fichajes de grandes figuras. En esta ocasión: Erling Haaland.

Laporta afirmó hace dos semanas que la compra del pase del ariete “es posible” económicamente. Su comentario encendió la ilusión catalana, ya que se proyecta la adquisición de un delantero de jerarquía para reemplazar una salida de Robert Lewandowski, de 37 años.

Por otro lado, Font, férreo opositor a la actual administración, comentó que por las finanzas del conjunto no se pueden reforzar a corto plazo con el nacido en Leeds, Inglaterra. “Estamos convencidos de que podemos tener una opción preferencial para ficharlo“, dijo el candidato para mantener la fe en la idea.

Representante de Halaand: “No ha existido ningún contacto”

El atacante renovó el año pasado su contrato y se extiende hasta 2034.

No es primera vez que el nombre del goleador aparece en una contienda electoral. En las votaciones pasadas, en las que ganó Laporta, el abogado deslizó que intentaría la llegada. Sin embargo, no logró convencer al exBorussia Dortmund, quien decidió jugar por el Manchester City y mantiene contrato hasta el 2034.

Haaland volvió a surgir cinco años más tarde como una posibilidad. No obstante, la representante del futbolista, Rafaela Pimenta, descartó la posibilidad. “Tenemos mucho respeto por el Barcelona y admiración, pero no ha existido ningún contacto“, declaró.

“El anotador renovó su contrato hace unos meses. Está muy feliz en el City, le va muy bien y de verdad. No tenemos nada que hablar de un traspaso cuando todo está tan bien“, cerró la portavoz de Haaland.