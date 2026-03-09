SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Laporta responde a las críticas de Xavi en Barcelona: “Con los mismos jugadores él perdía y Flick gana”

    El candidato a la presidencia de los azulgranas aprovechó uno de los debates para referirse a las palabras que el exentrenador tuvo contra su gestión.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    LLUIS GENE

    El dirigente español Joan Laporta, quien es candidato a la presidencia del club Barcelona, aprovechó el último debate electoral junto a Víctor Font para responder a las críticas de Xavi Hernández, quien hace algunos días acusó que en 2023 fue la directiva la que no permitió el regreso de Lionel Messi.

    Laporta, acusó al exfutbolista de dejarse utilizar por la candidatura opositora. “Entiendo que esté dolido porque, con los mismos jugadores, Xavi Hernández perdía y Hansi Flick gana. Los hechos me dan tranquilidad y demuestran que hice lo que tenía que hacer por la estabilidad del vestuario y la sintonía con la dirección deportiva”, expuso.

    En el mismo debate, Font aprovechó también de atacar a Laporta respondiendo a las versiones que hablaban de una posible salida del técnico alemán si es que Laporta no es reelecto.

    “Hablar de ese escenario es política-ficción. Es evidentísimo que Hansi Flick, además de ser una gran persona, o eso demuestra ser, se ha adaptado perfecto no solo al club, sino también a la ciudad”, afirmó Font.

    “Está muy feliz aquí y tiene un contrato con el club. Y todos los grandes profesionales respetan sus contratos”, lanzó, comprometiendo al DT.

    “Los jugadores y entrenadores pertenecen a Barcelona, ​​no al presidente. La realidad es que si le das a un profesional como Hansi Flick un entorno estable y estructurado, asegurándole un aura de fair play, no pierdes a un jugador como Iñigo (Martínez) justo antes del inicio de la temporada”, comentó.

    Las críticas de Xavi Hernández

    Las palabras que generaron la respuesta de Laporta en el debate se dieron hace algunos días en una entrevista concedida al medio La Vanguardia.

    Allí el entrenador aseguró que su relación con el dirigente culé comenzó de manera positiva, pero con el paso del tiempo se fue desmoronando.

    De hecho, yo ficho por el Barça gracias a él, pero me acabó fallando”, expresó el exvolante.

    Según sostuvo en su relato, la decisión de despedirlo no vino de forma directa de Laporta, sino por Alejandro Echeverría. “Prescinde de mí como entrenador sin decirme la verdad, condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente que es Alejandro Echevarría. Es decir, quien prescinde de mí como entrenador es Alejandro”.

    Así funciona este Barça, prácticamente lo dirige Alejandro Echevarría”, añadió más adelante.

    Además, contó la razón por la que Lionel Messi no pudo regresar al Barcelona en 2023 justo después de ganar el Mundial de Qatar 2022. “Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver”, apuntó Xavi.

    Sin embargo, acusó que Laporta frenó la operación. “Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir”, afirmó aunque prefirió no profundizar en las conversaciones privadas.

    “Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barça. Ya he hecho mi etapa como jugador y entrenador”, cerró Xavi Hernández.

