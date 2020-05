Hart recuerda su relación con Pellegrini en su peor momento: “Decidimos que me alejaría del fútbol"

Joe Hart iba en camino a convertirse en la nueva figura del arco de Inglaterra. Entre 2010 y 2016 logró adueñarse del arco del Manchester City, aunque también tuvo que superar momentos oscuros. El más complicado se produjo en la temporada 2013-14, con Manuel Pellegrini en la banca. Una seguidilla de malas actuaciones en la Premier League y en la Champions le terminó costando el puesto.

La situación lo descolocó. “No sabía cómo enfrentar esos momentos duros. solo quieres decirle a todos que se alejen y señalarles que estás bien. Fue muy frustrante y eso me enojó un poco. Mi puesto estuvo bajo amenaza por primera vez”, recuerda en una entrevista a The Guardian.

Hart grafica la magnitud del golpe anímico que sufrió. “La primera reacción que tuve fue que eso no podía estar pasando, no podían estar sacándome del equipo. Intenté entrenar más, ser más agresivo... mi representante me sugirió que hablara a un sicólogo para tranquilizarme y eso me ayudó a notar que podía costar el título al equipo si seguía en el arco", añade.

En ese contexto, revela, también, una conversación clave con el Ingeniero. “Como tenía una buena relación con el técnico, decidimos que me alejaría del fútbol, entonces luego volví y empecé a disfrutar de jugar otra vez. Fue cuando alcancé mi mejor nivel. Después de cinco o seis partidos ya estaba de vuelta”, destaca.

Después del exilio consensuado, Hart volvió al arco de los Citizens y terminó levantando el trofeo de campeón de la Premier.