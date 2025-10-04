Hijo de Zinedine Zidane sorprende con Arturo Vidal por encima de Diego Maradona y se viraliza en el Mundial Sub 20.

La selección de Francia vive horas complejas en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El equipo europeo no logra encontrar su mejor versión y este jueves sufrió un duro golpe tras caer por 3-0 frente a Estados Unidos, resultado que lo obliga a jugarse la clasificación en la última fecha ante Nueva Caledonia.

En medio del discreto rendimiento colectivo, uno de los nombres más señalados es Elyaz Zidane. El joven defensor, hijo menor de Zinedine Zidane y considerado el más talentoso de la familia, ha concentrado la atención desde el inicio del torneo. Incluso luce el dorsal “5” en homenaje a su padre, ídolo del Real Madrid y la Juventus.

Sin embargo, su desempeño ha estado lejos de las expectativas. Ante Sudáfrica cometió un penal que comprometió el triunfo, y frente a Estados Unidos se vio sobrepasado por la velocidad rival. Su frustración quedó en evidencia al término del encuentro, cuando evitó hablar con la prensa y se marchó directo a camarines.

Lejos de la cancha, Zidane fue protagonista de un momento viral durante el torneo. En un video publicado por la cuenta oficial de la FIFA, él y sus compañeros elaboraron un ranking con diez figuras históricas que disputaron mundiales juveniles.

Lo curioso fue la elección: Arturo Vidal apareció en el séptimo lugar, por encima de Ronaldinho (noveno) y Diego Maradona (décimo). El listado lo encabezaron Antoine Griezmann, Andrés Iniesta y Lionel Messi.

La particular lista generó risas entre los jugadores y superó rápidamente las 16 mil visualizaciones. Pero también encendió el debate en redes sociales, especialmente en Argentina, donde cuestionaron que Maradona quedara relegado al último puesto.