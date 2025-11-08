OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    Histórica jornada del Team Para Chile: Agustín Pavez brilla en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025

    El para nadador obtuvo su cuarta y quinta medalla de oro durante este sábado, convirtiéndose en el máximo ganador de la delegación nacional. El Para Powerlifting también dejó múltiples preseas.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Agustín Pavez brilló en la para natacion de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025. Ernesto Zelada - Chile 2025

    Agustin Pavez, joven nadador de apenas 17 años, puso en lo más alto el nombre del Team Para Chile. En la jornada sabatina de los Juegos Panapanamericanos Juveniles 2025, que se están celebrando en nuestro país, se vivió una jornada histórica a partir de la espectacular participación del oriundo de la Región de O’Higgins.

    En el Centro Acuático del Parque Estadio Nacional, el deportista nacional se impuso con jerarquía en las categorías de 100 metros espalda y 100 metros mariposa, sumando así su cuarta y quinta medalla dorada en esta edición continental. Un hecho sin precedentes en la historia del paralimpismo chileno.

    En el detalle, el nacido en San Francisco de Mostazal inició su periplo conquistando la prueba de los 100 metros espalda categoría senior. Luego, en la última prueba masculina de la jornada, fue el momento para arrasar con el primer lugar en los 100 metros mariposa, al superar al argentino Lucas Leguizamón y el mexicano Juan Ruiz, con un tiempo de 1’05”26 y un puntaje de 754.

    Estos éxitos se sumaron a los que había obtenido previamente en 400, 200 y 100 metros libres, todos en categoría senior. Un dominio total.

    Con la obtención de las cinco preseas de oro, el nadador criollo superó la marca de la colombiana Angie Mejía, quien, con sus triunfos en esta edición durante las pruebas de velocidad y de salto largo, cosechó cuatro primeros lugares.

    No fue el único triunfador

    Además del éxito de Agustín Pavez, otros integrantes del Team Para Chile también festejaron. En la natación, por ejemplo, se añadió otro primer lugar, luego de que Bruno Núñez, de 14 años, se impusiera en los 200 metros combinados.

    En esa misma línea, en la disciplina de Para Powerlifting, la delegación nacional hizo valer su condición de anfitrión y arrasó. En el gimnasio Polideportivo Guillermo Chacón de Machalí, tres competidores de la Región del Biobío obtuvieron un total de seis medallas de oro en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

    A primera hora, Matías Pezo (16 años) obtuvo doble medalla de oro con sus triunfos en levantamiento (124 kilos) y total (336) de la categoría -65 kilos Next Gen.

    Poco después, Sayén Cortés (19 años) venció con 67 kilos de levantamiento y un total de 123 kilos en la categoría -67 Next Gen. Sumó así su tercer oro en estas competencia, luego de obtenido una medalla en Bogotá 2023.

    La jornada brillante de los dueños de casa se cerró con la doble victoria de Renata Encina (16 años), quien se impuso en la categoría -73 Next Gen, con 74 en levantamiento y 216 en total.

    Estos ganadores son oriundos de la Región del Biobío: Pezo es de Concepción, Cortés es de Penco y Encina, criada en San Pedro, aunque nacida en Santiago. Además, entrenan en un gimnasio ubicado bajo las graderías del Estadio Municipal Ester Roa, de Concepción.

    Lee también:

    Más sobre:Agustin PavezNataciónTeam Para ChileJuegos Parapanamericanos Juveniles 2025Para NataciónPara Powerlifting

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Devastador incendio consume más de mil hectáreas en el Parque Tongariro de Nueva Zelanda

    Por qué no me atreví a ser presidente: un relato de Jaime Bayly

    Alfredo Andonie, escritor: “La izquierda de los 70 fue mucho más dura con la homosexualidad, había una homofobia muy grande”

    Revisiones

    El peregrinaje al ferviente culto por Ricardo Arjona en Guatemala

    Vince Gilligan, cerebro de Breaking Bad: “Quería demostrarme a mí mismo que tenía otras historias dentro”

    Lo más leído

    1.
    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    2.
    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    3.
    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    4.
    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    5.
    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Anuncian probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país

    Anuncian probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Palestino vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Palestino vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Desconocidos protagonizan asalto armado en tienda de mall de Maipú
    Chile

    Desconocidos protagonizan asalto armado en tienda de mall de Maipú

    “Basta de ataques”: oposición carga contra el gobierno tras atentado incendiario en La Araucanía

    Boric asiste a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia y llama a fortalecer el trabajo en conjunto en control fronterizo

    Tres fantasmas que rondan esta elección
    Negocios

    Tres fantasmas que rondan esta elección

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    Parisi, Enríquez-Ominami, Artés y Mayne-Nicholls: los planes para el deporte de los aspirantes a La Moneda
    El Deportivo

    Parisi, Enríquez-Ominami, Artés y Mayne-Nicholls: los planes para el deporte de los aspirantes a La Moneda

    Pablo Milad: “Voy a seguir hasta el último día que corresponde cumplir de mi mandato”

    Histórica jornada del Team Para Chile: Agustín Pavez brilla en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Por qué no me atreví a ser presidente: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Por qué no me atreví a ser presidente: un relato de Jaime Bayly

    Alfredo Andonie, escritor: “La izquierda de los 70 fue mucho más dura con la homosexualidad, había una homofobia muy grande”

    Revisiones

    Devastador incendio consume más de mil hectáreas en el Parque Tongariro de Nueva Zelanda
    Mundo

    Devastador incendio consume más de mil hectáreas en el Parque Tongariro de Nueva Zelanda

    EE.UU.: Al menos cuatro muertos y once heridos por atropello masivo tras una persecución policial en Florida

    Con la presencia de Boric: Rodrigo Paz Pereira asume como nuevo presidente de Bolivia

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego