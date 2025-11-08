Histórica jornada del Team Para Chile: Agustín Pavez brilla en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025

Agustin Pavez, joven nadador de apenas 17 años, puso en lo más alto el nombre del Team Para Chile. En la jornada sabatina de los Juegos Panapanamericanos Juveniles 2025, que se están celebrando en nuestro país, se vivió una jornada histórica a partir de la espectacular participación del oriundo de la Región de O’Higgins.

En el Centro Acuático del Parque Estadio Nacional, el deportista nacional se impuso con jerarquía en las categorías de 100 metros espalda y 100 metros mariposa, sumando así su cuarta y quinta medalla dorada en esta edición continental. Un hecho sin precedentes en la historia del paralimpismo chileno.

En el detalle, el nacido en San Francisco de Mostazal inició su periplo conquistando la prueba de los 100 metros espalda categoría senior. Luego, en la última prueba masculina de la jornada, fue el momento para arrasar con el primer lugar en los 100 metros mariposa, al superar al argentino Lucas Leguizamón y el mexicano Juan Ruiz, con un tiempo de 1’05”26 y un puntaje de 754.

Estos éxitos se sumaron a los que había obtenido previamente en 400, 200 y 100 metros libres, todos en categoría senior. Un dominio total.

Con la obtención de las cinco preseas de oro, el nadador criollo superó la marca de la colombiana Angie Mejía, quien, con sus triunfos en esta edición durante las pruebas de velocidad y de salto largo, cosechó cuatro primeros lugares.

No fue el único triunfador

Además del éxito de Agustín Pavez, otros integrantes del Team Para Chile también festejaron. En la natación, por ejemplo, se añadió otro primer lugar, luego de que Bruno Núñez, de 14 años, se impusiera en los 200 metros combinados.

En esa misma línea, en la disciplina de Para Powerlifting, la delegación nacional hizo valer su condición de anfitrión y arrasó. En el gimnasio Polideportivo Guillermo Chacón de Machalí, tres competidores de la Región del Biobío obtuvieron un total de seis medallas de oro en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

A primera hora, Matías Pezo (16 años) obtuvo doble medalla de oro con sus triunfos en levantamiento (124 kilos) y total (336) de la categoría -65 kilos Next Gen.

Poco después, Sayén Cortés (19 años) venció con 67 kilos de levantamiento y un total de 123 kilos en la categoría -67 Next Gen. Sumó así su tercer oro en estas competencia, luego de obtenido una medalla en Bogotá 2023.

La jornada brillante de los dueños de casa se cerró con la doble victoria de Renata Encina (16 años), quien se impuso en la categoría -73 Next Gen, con 74 en levantamiento y 216 en total.

Estos ganadores son oriundos de la Región del Biobío: Pezo es de Concepción, Cortés es de Penco y Encina, criada en San Pedro, aunque nacida en Santiago. Además, entrenan en un gimnasio ubicado bajo las graderías del Estadio Municipal Ester Roa, de Concepción.