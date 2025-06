Histórico del fútbol chileno no quiere a Arturo Vidal en el Mundial de Clubes: “Iría a hacer el ridículo”

Arturo Vidal siempre es noticia. En las últimas horas se supo que llegó al estadio Monumental una importante oferta desde el Pachuca de México, club que buscaba llevarse al King por un mes a préstamo pensando en su participación en el Mundial de Clubes, competencia que se efectuará en algunas semanas y en donde el elenco azteca compartirá grupo con Real Madrid, Al-Hilal y Salzburgo. “Era un camión de plata, ocho veces más que su salario actual”, revelaron a El Deportivo desde Pedreros.

Esta situación generó varias reacciones en el medio nacional. Una de las más llamativas fue la de Jorge Coke Contreras, icónico jugador de la selección chilena, quien criticó a los mexicanos por interesarse en el Rey.

“No están informados la gente en Pachuca sobre las condiciones en las que está o los rendimientos que está teniendo. Pero bueno, como están las cosas en estos momentos, tú sabes que hay muchas situaciones que se manejan, pero sería futbolísticamente lamentable, iría a hacer el ridículo. A uno le cuesta entender que pueda ser un aporte“, comenzó diciendo a Redgol.

Foto: Andrés Pina/Aton Chile ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Contreras sostiene que Vidal no está para un desafío de esta envergadura: “Él lógicamente ha marcado una época en el fútbol sudamericano, digámoslo así, pero que no termine tan mal. Si él tiene que saber para qué cosa está y para qué no está”, cerró.

No se va

Según supo El Deportivo, a pesar de la suculenta cifra que Pachuca colocó sobre la mesa para llevarse al mediocampista por un mes, desde Colo Colo no aceptaron el ofrecimiento.

En el año del Centenario, el Cacique no está atravesando por un buen momento futbolístico. En los próximos días necesita enfrentar de buena forma los tres partidos que tendrá en junio por la Liga de Primera, que serán contra Deportes Iquique, Cobresal y Audax Italiano, con el fin de escalar posiciones que le permita pelear el título en la segunda parte del año. Por estos motivos, no era el momento indicado para una negociación de este tipo.