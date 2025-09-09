SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Histórico uruguayo examina a la Roja: “Hay buen material, pero a los mayores les cuesta darse cuenta que ya no están más”

Rodolfo Rodríguez, arquero campeón de la Copa América de 1983, adelanta el partido del martes entre Chile y la Celeste. “Bielsa lo lo afrontará con seriedad. Porque la situación lo merece, por el hecho de haber trabajado ahí también”, dice el exjugador de Botafogo.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Rodolfo Rodríguez critica a la Generación Dorada de la Roja. FOTO: Photosport. JAVIER VALDES/PHOTOSPORT

Rodolfo Rodríguez escribió una parte importante en la historia de la selección de Uruguay y de Nacional, en la década de los ’80. El exportero ganador de la Copa América ‘83 y la Libertadores de 1980 conversó con El Deportivo y adelantó el duelo de la Celeste contra Chile. Advirtió que Marcelo Bielsa de ninguna manera se relajará en Santiago, hizo un duro análisis de la Generación Dorada de la Roja y comentó la actualidad de Brayan Cortés Peñarol: “no es un Roberto Rojas”, afirmó la víctima de Jorge Aravena en el llamado Gol imposible.

¿Qué opinión le merece la selección chilena?

Lamentablemente, Chile está viviendo un cambio generacional y eso se siente. Lleva su tiempo, es un proceso largo. No es de un momento a otro que se recambia una buena camada de futbolistas. Es normal que pasen este tipo de inconvenientes, no es una cosa asombrosa. Duele, sobre todo, por la historia futbolística de Chile, pero esos cambios son inevitables y dolorosos. Uruguay también lo sufrió y ahora está más o menos encaminado.

¿Vio al equipo contra Brasil?

La selección se plantó bien frente a Brasil, hizo un juego serio, trató de encarar al rival, como tiene que ser un partido de Eliminatorias Sudamericanas. Porque el país merece ese respeto.

¿Cuál cree que es el diagnóstico en esta crisis de la Roja?

Realmente, no sé lo que pasa en la interna. Yo, personalmente, soy amigo de Ricardo Gareca y de su ayudante Sergio Santín, ellos estuvieron en la selección chilena. Es una dupla que trabaja muy bien, lo hicieron de buena manera en Perú, donde son muy queridos… conversando con ellos me decían que hay buena materia prima en Chile, pero a veces a la gente más grande le cuesta un poco darse cuenta que ya no estamos más.

¿Suele ocurrir eso con los jugadores mayores?

Uno siempre está esperando que tal vez puedo dar un poquito más para este juego, para este torneo, que todavía me la puedo… pero llega a un momento que, a todos nos pasa, que ya no da más y hay que abrir la posibilidad a la juventud que venga.

Les cuesta retirarse…

Así parece, porque es cariño, por el respeto que la gente les tiene. Los técnicos los respetan porque le dieron tanta gloria a un país y eso es normal. Pero deben de tomar conciencia que llega un momento en el que debemos dar un paso al costado y dar la oportunidad a generaciones jóvenes. Nosotros tuvimos, en su momento, la posibilidad de surgir, de cometer errores, de hacer cuesta arriba y después llegó el momento de vivir gloria y darle al país lo que el país merece.

¿Cree usted que jugadores como Arturo Vidal o Alexis Sánchez deberían haber dado un paso al costado antes para no tapar a los más jóvenes?

Bueno, nadie va a discutir la calidad de ellos, capaz que por la experiencia son importantes, quizás no jugando como titulares. Pero sí integrando un plantel y viniendo del banco podrían ayudar a los jóvenes, que es algo fundamental. Tiene que espejarse lo que ganaron, no se les puede dejar abandonados, que no juegan más. Le dieron muchas cosas al fútbol chileno y pueden transmitir eso a la juventud.

¿Le extraña el mal momento de la Roja?

Es una pena, por los buenos momentos que tuvo. Sin embargo, hasta que no pague ese cambio de generación, le costará mucho. No sé si ahora han surgido más jugadores, pero los pibes siempre surgen. Días más, días menos vendrá otra generación que sea realmente competitiva.

Acá se habla mucho del trabajo de inferiores…

Eso es esencial. Lo que pasa es que también los jugadores se van muy jóvenes y los equipos nacionales no los disfrutan. A veces se van sin estar preparados al ciento por ciento. A veces, se pierden jugadores con condiciones que, si se hubieran quedado tres o cuatro años más para jugar Libertadores, hubieran triunfado a nivel mundial.

¿Cómo analiza ese enfrentamiento por Eliminatorias Sudamericanas?

Yo creo que igualmente será un duro enfrentamiento para Uruguay. Chile va a querer jugar por el honor, ellos siempre ponen en la cancha ese espíritu guerrero. Será complicado para la Celeste, seguramente, no será como lo que ocurrió el jueves ante Perú. Los peruanos vinieron muy entregados a Montevideo, pensando claramente que no tenía posibilidades y de esa manera lo plasmó en el campo de juego. No jugó a nada, no mostró nada, no tuvo rebeldía.

¿Cómo cree que Marcelo Bielsa afrontará el partido en Santiago?

Yo no lo conozco mucho, pero estoy seguro de que lo afrontará con seriedad. Porque la situación lo merece, por el hecho de haber trabajado ahí también… creo que será un duelo parejo, no como el Uruguay vs. Perú. De repente, puede ser el inicio de ese cambio que los chilenos tanto quieren.

¿Uruguay llegará relajado?

No creo que Bielsa les de oportunidad a los jugadores de que se relajen. Es un técnico muy exigente y un jugador que viste la camiseta de selección no se confía. Siempre quiere hacer lo mejor, a veces no sale, pero relajarse en sí, no lo creo.

¿Qué le ha parecido el proceso de Bielsa, en líneas generales?

Bien, está trabajando de buena manera, tiene un equipo más o menos competitivo, con buenos jugadores, con dinámica. Tuvo algún traspié por ahí desde el punto de vista interno, alguna cosa que pasó, pero fue superado. Los jugadores van a encarar todo muy seriamente, porque se están jugando la participación en el Mundial.

Estuvo nueve partidos sin ganar después de la Copa América…

Así es, como todo equipo. También tuvo un cambio generacional, salió gente importante como Diego Godín, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Luis Suárez… los muchachos salieron, se sintió un poco el cambio, pero los jugadores que están ahora están mentalizados para hacer lo que quiere el técnico.

¿Qué le pareció la manera en que Bielsa manejó la salida de Suárez y Cavani?

Fue perfecto. Fue opción de los jugadores la de retirarse y bueno. Ellos tenían ese derecho y para mí Bielsa lo manejó de buena manera. No veo que lo haya hecho mal, porque la salida era evidente, era obvia.

En Uruguay se habló de una falta de respeto…

Son opiniones personales. A veces, a los jugadores de fútbol nos cuesta reconocer y asumir que ya no somos los mismos de antes. Todo cometemos errores y es bueno tomar conciencia de que ya no somos los de antes.

¿Ha visto al portero chileno Brayan Cortés de Peñarol?

Lo he visto, su juego ha sido razonable. No vamos a decir que es un Roberto Rojas, pero ha cumplido. Se está afianzando, el fútbol uruguayo es complicado, tampoco es fácil jugar en Peñarol, un equipo grande. Ha tenido buenos partidos, creo que andará bien, tiene más nivel que los otros muchachos.

¿El hecho de haber jugado en la selección chilena lo pone en otro plano?

Claro, porque le da jerarquía, responsabilidad, experiencia… Si fue el titular por varios partidos es porque tenía merecimientos. Gareca y Santín em hablaron muy bien de Brayan Cortés, sobre sus condiciones y de su ascendencia en el grupo.

¿Qué debe tener un portero para triunfar en el fútbol charrúa?

Al margen de las condiciones físicas, debe tener personalidad, carácter, transmitir seguridad. Esa seguridad es fundamental, porque ahí se gana la confianza. Tiene que transmitir cosas para afuera, una clase ganadora. En ese sentido, Cortés lo está haciendo bien.

LEE TAMBIÉN

Lee también:

Más sobre:FútbolSelección de UruguaySelección ChilenaRodolfo RodríguezEntrevistaRicardo GarecaGeneración DoradaBrayan Cortés

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El más largo de Chile (por ahora): entra en operaciones el Puente Industrial sobre el Biobío

Harold Mayne-Nicholls reprocha idea de Parisi de instalar minas en la frontera: “Una falta de conciencia humana terrible”

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, iOS 26 y más anuncios

“Se van a terminar arrepintiendo”: la advertencia de Kast por eventual recorte presupuestario en seguridad

Gobierno concreta concesión por 25 años de sitio de memoria de calle Irán 3037

Voto obligatorio con multa: Lobos no logra sofocar rebelión de diputados oficialistas a pesar de llamado de Boric

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

5.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Servicios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

El más largo de Chile (por ahora): entra en operaciones el Puente Industrial sobre el Biobío
Chile

El más largo de Chile (por ahora): entra en operaciones el Puente Industrial sobre el Biobío

Harold Mayne-Nicholls reprocha idea de Parisi de instalar minas en la frontera: “Una falta de conciencia humana terrible”

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Acciones de SQM y otros gigantes de litio caen tras reportes sobre reactivación de mina en China
Negocios

Acciones de SQM y otros gigantes de litio caen tras reportes sobre reactivación de mina en China

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China

El peso que tendrá Chile en el negocio de cobre del nuevo gigante de la minería mundial Anglo Teck

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, iOS 26 y más anuncios
Tendencias

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, iOS 26 y más anuncios

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

“Estamos profundamente dolidos”: cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Un deseo inconcluso con varios portazos de por medio: las veces en que la Roja buscó el regreso de Marcelo Bielsa
El Deportivo

Un deseo inconcluso con varios portazos de por medio: las veces en que la Roja buscó el regreso de Marcelo Bielsa

La dura acusación contra Marcelo Salas por insultar a árbitro en el duelo Temuco y Copiapó

Histórico uruguayo examina a la Roja: “Hay buen material, pero a los mayores les cuesta darse cuenta que ya no están más”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Alejandro “Mono” González, Premio Nacional de Arte: “Es el reconocimiento a tanto tiempo de darle duro y ser porfiado”
Cultura y entretención

Alejandro “Mono” González, Premio Nacional de Arte: “Es el reconocimiento a tanto tiempo de darle duro y ser porfiado”

David Garrett: el regreso del virtuoso del violín al Teatro Municipal de Santiago

“Se vienen cosas pronto”, el homenaje de Vicente Cifuentes a la música chilena

Vincenzo Mongillo, profesor italiano de derecho penal: “La relación entre política y justicia es siempre delicada”
Mundo

Vincenzo Mongillo, profesor italiano de derecho penal: “La relación entre política y justicia es siempre delicada”

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar

Los influencers de Sinaloa también caen en la guerra entre narcos

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad
Paula

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer