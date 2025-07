Hoy llega a Chile: Eduardo Vargas acuerda su retorno a la U

Eduardo Vargas llega a la U. El delantero regresa al país este lunes luego de entrenar algunos días en Uruguay para sellar su arribo a Universidad de Chile. Firmará un contrato que se extiende por un año y medio. El ariete bajó sus pretensiones iniciales y llegó a un acuerdo con el club laico, de acuerdo a la información recabada por El Deportivo. “Hoy debiese llegar y firmar. Está todo acordado”, dice un directivo.

Su vínculo será hasta diciembre de 2026. Si bien en Azul Azul miraban con recelo su arribo, en la U se han liberado sueldos con salidas y préstamos. Eso ha logrado que encaje el presupuesto. “No hicimos ninguna locura económica por Vargas. Se pagó un valor incluso menor al que habla la prensa tras varias negociación. No haremos ninguna locura de las que se hacía en el pasado para traer un futbolista”, enfatizan desde la concesionaria.

En esa línea, en Universidad de Chile no descartan seguir sumando incorporaciones de cara al segundo semestre. “¿Si iremos por un 6? No cerramos el plantel hasta el último día, pero solo se sumarán si vendemos jugadores. El presupuesto lo hicimos a principio de año”, dice un directivo del club.

Vargas llega a la U tras un irregular paso por Nacional.

Vargas retorna al club donde mejor le fue tras semanas tensas, en las que incluso tomó sus maletas y se fue de vuelta a Montevideo tras no llegar a un acuerdo antes. Todo eso quedó atrás. De todas formas, el segundo goleador histórico de la Roja arriba a Chile tras un paso irregular por Uruguay. Marcó apenas dos goles en 12 partidos. En la U, claro, vivió su época más gloriosa, entre 2010 y 2011, donde anotó 31 goles en 79 partidos.

Una de las peticiones de Álvarez

Si bien las negociaciones con Turboman fueron extensas, se trataba de una de las peticiones explicitas de Gustavo Álvarez. “Los mercados son para aprovecharlos; Vargas es un jugador que me interesa. Después están las negociaciones y el presupuesto, pero es un nombre que me interesa mucho. Está en la lista de futbolistas que pretendo traer, pero no es responsabilidad mía”, dijo el entrenador hace algunos días.

El DT, en esa línea, habló de cuales son las características del formado en Cobreloa que le llaman la atención, “Está muy bien físicamente. Me parece un mediapunta de excelencia”, remarcó.

De paso, descartó que esta búsqueda sea por tratarse de un futbolista con un pasado histórico en la U. “Con las incorporaciones siempre busco presente. Jugadores que hoy le puedan rendir al equipo”, señaló.

“Nosotros estamos hablando de mejorar el plantel. Mi respuesta empieza con que todos los mercados son para aprovecharlos, para mejorar la jerarquía que se tiene, más en este tipo de club, con tantas obligaciones. Después veremos con cuantos delanteros nos quedamos. El objetivo es mejorar el plantel”, añadió.