¿Llegan refuerzos a Colo Colo? En Brasil aseguran que Vasco Da Gama ofreció dos jugadores a cambio de Alan Saldivia

Colo Colo sigue sin reforzarse en esta ventana de invierno. A raíz de las sanciones económicas por los incidentes en el partido contra Fortaleza, por la Copa Libertadores, y el alto costo de la plantilla en el año del centenario, desde la gerencia del Cacique han optado por no invertir de cara al segundo semestre.

En Blanco y Negro son conscientes que no pueden salirse de los márgenes de un apretado presupuesto. Por este motivo, la única forma que permite la llegada de incorporaciones, es que salga un jugador del plantel actual rumbo al extranjero e ingrese dinero a las arcas del club.

Sin embargo, esta situación de austeridad podría cambiar en las próximas semanas. Y es que según información del sitio brasileño RTI Esporte, Vasco Da Gama está tras los pasos de Alan Saldivia, quien tiene contrato hasta diciembre de 2028. En concreto, se indica que el ‘Gigante de la Colina’ está dispuesto a intercambiar dos jugadores por los servicios del defensor uruguayo.

Uno de ellos es conocido. Se trata del chileno Jean Meneses, quien llegó a la escuadra de Río de Janeiro a mitad del año pasado y no ha tenido buenos números: solo ha disputado 15 partidos, sin convertir goles ni entregar asistencias. En esa línea, el otro futbolista que aparece en el acuerdo, es el charrúa José Luis Rodríguez, lateral derecho que tampoco ha estado en la consideración de Fernando Diniz.

Esta maniobra se sustenta en el alto costo del pase de Saldivia. Desde Brasil señalan que Vasco no está dispuesto a ejecutar la cláusula de US $4 millones que pide Colo Colo, sobre todo porque hace un tiempo ya gastaron cerca de ocho millones de la divisa norteamericana en los fichajes de Loide Augusto, Benjamín Garré y Nuno Moreira.

Ahora, a la espera de una confirmación oficial del ofrecimiento formal, la decisión queda en manos de la concesionaria liderada por Aníbal Mosa. ¿Serán los últimos duelos de Alan Saldivia vistiendo la camiseta de Colo Colo?

¿Y Cepeda?

En paralelo al interés por Saldivia, los rumores de la partida de Lucas Cepeda al fútbol internacional han ido disminuyendo. El delantero oriundo de Placilla dio cuenta de su situación contractual con el Cacique una vez terminado el partido con Deportes La Serena.

“Si el presidente declara que no hay ninguna oferta, puede que sea cierto. Yo estoy tranquilo, porque si me toca seguir jugando con Colo Colo lo voy a seguir haciendo de la mejor manera, como el primer día que llegué acá. Ellos me abrieron las puertas de esta institución y tengo que darle alegría a la gente y a mis compañeros para revertir esta situación. Hoy empieza un nuevo torneo”, apuntó, desligándose del seguimiento de River Plate y el Bologna de Italia.

“Primero estoy enfocado acá. Si llega algo lo vamos a analizar, pero ya lo dijo el presidente: no ha llegado nada. Siempre van a haber especulaciones y van hablar para estar en el ojo del huracán, pero estoy enfocado en este club hermoso”, sentenció.