El primer portazo a una figura de la Generación Dorada: la trama de la tensa negociación entre Eduardo Vargas y la U

Eduardo Vargas no ha logrado concretar su retorno a la U. Foto: Focouy/Photosport.

El sueño de los hinchas estudiantiles de ver a Eduardo Vargas vistiendo nuevamente la camiseta de Universidad de Chile sufrió un duro revés. Ambas partes no han llegado a un acuerdo y, por ahora, se puso fin a las conversaciones para sellar el retorno de Turboman al CDA. Por primera vez, un histórico de la Generación Dorada recibe un portazo en su intención de retornar a Chile, específicamente, al club de sus amores.

La semana pasada, Vargas aterrizó en Chile con su novia, sus dos perros y decenas de maletas. Y las tratativas se aceleraron, pero sin nunca llegar a un acuerdo. Más cuando desde Azul Azul aseguran que el futbolista quiso sumar bonos económicos por diferentes ítems logrados durante la temporada.

Más allá de las expectativas que se generaron, las negociaciones no partieron bien. Siempre han existido dudas en la concesionaria. ¿Las razones? El salario, la extensión del contrato y hasta su negativa a principio de temporada le juegan en contra al otrora goleador de la Roja.

La gran traba, sin embargo, fue el dinero que esperaba recibir en en la U. Si bien las partes concordaron que se debía bajar considerablemente la cifra que recibía en Uruguay ($80 millones), Vargas deseaba ser uno de los sueldos top del plantel y la sociedad anónima. Este ítem, de entrada, sufrió un portazo. Además, su extensión de contrato por los próximos 30 meses no iba en la línea de lo presupuestado por la concesionaria. El jugador ya tiene 35 años.

Las razones para rechazar las pretensiones del delantero son que el directorio acordó no salirse del presupuesto anual que acordaron a principios de año. “Tienen que coincidir una serie de cosas: el momento del club, del jugador y el presupuesto. No podemos volvernos locos, tirar la casa por la ventana y después quebrar el club”, advirtió uno de los nuevos directores del club, Aldo Marín, cuando comenzó el proceso en la última semana de julio.

Por lo mismo, cuentan en el CDA, se rechazó de inmediato la idea que ganara $47 millones, como pretendía Turboman, y a cambio le ofrecieron $25 millones. “De ahí no nos moveremos pues ya tenemos otro jugador, en la misma posición (Di Yorio), con un sueldo altísimo”, aseveró un importante ejecutivo de la sociedad anónima a El Deportivo.

Es que en Azul Azul no olvidan el portazo del jugador a la concesionaria a inicios de la temporada. Al renquino ya lo tenían considerado con un alto salario en el presupuesto 2025 para que fichase en la U, pero prefirió partir a Nacional de Uruguay. Esta decisión generó molestia en el club considerando que el futbolista aseguró que su intención era continuar en Brasil por su señora. Finalmente, el monto fue destinado a fichar a Lucas Di Yorio, quien llegó en calidad de préstamo del Athletico Paranaense.

Más allá de la negativa inicial de la concesionaria, Gustavo Álvarez le pidió al club hacer un esfuerzo. La ventana de fichajes cierra el 10 de agosto, justo antes de la disputa de la cuarta fecha. “Los mercados son para aprovecharlos; Vargas es un jugador que me interesa. Después están las negociaciones y el presupuesto, pero es un nombre que me interesa mucho. Está en la lista de futbolistas que pretendo traer, pero no es responsabilidad mía”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

El DT, en esa línea, habló de cuales son las características de Turboman que le llaman la atención, “Está muy bien físicamente. Me parece un mediapunta de excelencia”, remarcó.

De paso, descartó que esta búsqueda sea por tratarse de un futbolista con un pasado histórico en la U. “Con las incorporaciones siempre busco presente. Jugadores que hoy le puedan rendir al equipo”, señaló.

Vargas vistió por última vez la camiseta de la U el 2011. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Vargas vuelve a Uruguay

Frente a tal escenario, Vargas retor4a a Uruguay. Lo hace a los entrenamientos de Nacional, pero sin la intención de retornar al equipo charrúa. El delantero sigue sin club y está buscando opciones para continuar su carrera.

Flavio Perchaman, exrepresentante y vicepresidente del cuadro charrúa, se refirió al regreso de Turboman.

“El ciclo de Vargas con Nacional ya está cerrado, está hablado y está acordado, pero nos pidió para entrenar, para estar en forma física hasta que solucione el tema”, dijo.

En esa línea, el directivo reconoce que la idea de Turboman era llegar a un acuerdo con la U. “Eduardo vuelve porque no llegó a un arreglo con Universidad de Chile. La oferta que le hicieron no colmó las expectativas y nos pidió volver. En realidad, él ya tenía cosas acá, pero nos pidió para volver, entrenar y estar en forma”, comentó.

El dirigente entrega detalles de la proposición que nació de Azul Azul y enfatiza en que las cifras eran bajas. “El apresuramiento con la U era porque el viernes vencía el plazo para inscribir jugadores para la Copa Sudamericana. Pero bueno, le hicieron una oferta que no lo colmó o no sé, parece que fue media ridícula. Él nos pidió entrenar acá y le dijimos que no había ningún problema”, señaló.

Cabe recordar que la pasada de Eduardo Vargas por Uruguay no fue buena. Sólo estuvo en 10 de los 15 partidos que se disputaron en el Apertura uruguayo y marcó apenas dos goles. Luego, en las siete fechas del Intermedio, dijo presente en sólo dos juegos y no convirtió en ninguno. Además, nunca completó los 90 minutos en cancha en ninguno de los compromisos que jugó.

Estadísticas que preocuparon en las altas esferas de la U. De hecho, la oposición a la presidencia de Michael Clark -liderada por la familia Schapira- preferían buscar otras alternativas a la de ‘Edu’, pero finalmente todos se convencieron que el bicampeón de América sería un aporte al equipo.