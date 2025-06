¿Le cierran la puerta? Director de Azul Azul se refiere a la opción de fichar a Eduardo Vargas en la U

Eduardo Vargas está buscando club. El delantero salió de Nacional de Uruguay tras una campaña para el olvido. “Se trató de una apuesta que nos ilusionó, pero no salió bien. El jugador tiene mucha autocrítica. Se llegó a un acuerdo, él ya lo entendió, se le pagará la cláusula y saldrá en este mercado. Se le pagan dos meses de salario”, dio a conocer Javier Gomense, directivo del cuadro charrúa.

Turboman se va de Montevideo con apenas dos goles en 16 partidos “Esto nos descomprime la interna y también con el hincha, que estaba impaciente con este tema”, dijo el dirigente.

La U nuevamente aparece en su horizonte. Sin embargo, en esta ocasión, no es una operación fácil. En Azul Azul todavía no le perdonan el portazo que le dio al elenco laico justo antes de fichar en Nacional. La directiva estudiantil esperaba que volviera a Chile tras su paso por Brasil, cosa que no ocurrió.

Vargas tuvo un semestre para el olvido en Montevideo.

Aun así, dejan una ventana abierta a una eventual negociación. “Jugadores tan importantes para la U siempre tienen la puerta abierta, pero tienen que coincidir una serie de cosas: el momento del club, del jugador y el presupuesto. No podemos volvernos locos, tirar la casa por la ventana y después quebrar el club”, remarcó Aldo Marín, director de la concesionaria.

“Para el club es imposible pagar algunos sueldos, pero no sé qué piensa Eduardo Vargas. No tenemos una postura de llamarlo o hacer ofertas porque la Comisión Fútbol aún no se ha reunido. No hay nada hecho”, añadió el empresario.

El balance

Más allá del caso Vargas, Marín abordó la campaña de la U. “En términos económicos, es un muy buen año para nosotros. Internacionalmente, además, volvimos a competir. Al margen de la dolorosa eliminación en Copa Chile, estamos bien parados para la segunda rueda”, dijo.

Además, se refirió a la chance de sumar incorporaciones. “Siempre está latente la opción, pero está pendiente de una evaluación que todavía no se ha hecho porque faltan dos partidos. Además, hay que estar preparado por si se van jugadores. Hay un trabajo que ya está hecho respecto de qué podemos necesitar y va a rendir frutos cuando termine la primera parte del torneo”, fueron sus palabras.