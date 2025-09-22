SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Imbécil argentino”: el ofensivo canto de los hinchas del Manchester United a Alejandro Garnacho

El jugador transandino tuvo un recibimiento hostil en su retorno a Old Trafford.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
“Imbécil argentino”: el ofensivo canto de los hinchas del Manchester United a Alejandro Garnacho. . Por @chelseafc

El Manchester United logró un triunfo que desató festejos y alivio ante Chelsea, al que venció por 2-1 en un partido clave para intentar recomponer su rumbo en medio de la crisis que mantiene a su cuestionado técnico, Ruben Amorim, en el ojo del huracán.

La victoria no solo representa un respiro para los Diablos Rojos, sino también un episodio cargado de tensión, especialmente por la presencia de Alejandro Garnacho, quien tras una larga novela dejó Old Trafford y recaló hace pocas semanas en los Blues.

El regreso del joven extremo argentino a su antiguo estadio no pasó desapercibido. Los hinchas que alguna vez celebraron sus goles le dedicaron un recibimiento hostil, con cánticos cargados de insultos y reproches. Entre las letras se escuchó un mensaje directo: “¿Quién es ese imbécil argentino, ese maricón que se apropia del dinero? Se llama Alejandro, no tiene cerebro y ya no ganará trofeos”, le gritaron.

Garnacho había pasado la última pretemporada entrenándose de manera separada y, en los últimos días del mercado, concretó su traspaso a Chelsea por más de 50 millones de dólares, firmando un contrato que lo liga al club hasta diciembre de 2032. La semana pasada debutó en el empate 2-2 ante Brentford y también tuvo algunos minutos en la derrota por 3-1 frente al Bayern Munich por la Champions League.

Sin embargo, para el duelo en Old Trafford, el entrenador Enzo Maresca optó por dejarlo en el banco.

