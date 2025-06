Iván Román revela detalles de la acción que lo tiene con un pie fuera del Mundial Sub 20

Iván Román enfrenta un complejo escenario que lo tiene con un pie afuera del Mundial Sub 20 que se desarrollará en los próximos meses en Chile.

El defensor del Atlético Mineiro se mostró en el pasado Sudamericano de la categoría disputado en Venezuela como una de las figuras de la escuadra nacional a cargo de Nicolás Córdova. A pesar de esto su nominación para integrar la lista definitiva para la Copa está en duda.

Esto se explica por una importante sanción que recibió Román por parte de la Conmebol de tres partidos, por lo que en el caso de entrar entre los seleccionados, este se perderá la totalidad de la fase de grupos en el que la Roja deberá enfrentarse a Egipto, Japón y Nueva Zelanda.

Sobre esta situación Román indicó que “cometí un error en el Sudamericano. Insulté a alguien entrando al camarín, pero siento que el castigo fue muy drástico. El informe lo hicieron los delegados de partidos”, explicó en diálogo con TNT Sports.

“Tenemos un microciclo que empieza el lunes 23 de junio. Yo justo estaré de vacaciones, así que hablé con Atlético Mineiro para poder estar en la Selección. Obviamente yo quiero estar en el Mundial”, añadió.

También aprovechó para referirse a la oportunidad que tuvo de ser parte de la nómina de la selección adulta para enfrentar los duelos contra Argentina y Bolivia.

“Estar con los jugadores grandes, como Alexis Sánchez, es un sueño, pero yo quería aportar, quería jugar. Él fue el jugador que más me llamó la atención. Con Arturo Vidal no estuve mucho tiempo, porque se fue tras la expulsión ante Argentina. Yo no hablaba mucho, solo escuchaba lo que decían todos”, concluyó Román.

El dilema de Córdova

Mientras la Roja Sub 20 alistaba los duelos amistosos contra Nueva Zelanda, uno de los rivales que tendrá en el Mundial, Nicolás Córdova se refirió al castico de Iván Román. “Nos quedan pocos entrenamientos, porque la Sub 20 funciona como una selección mayor, al estar los jugadores en los primeros equipos. Tenemos esta ventana de fecha FIFA y queremos tener a la mayor cantidad de futbolistas ahora. Hay que sacar conclusiones. Llamamos a 30 y la lista debe ser de 21”, explicó hace algunos días después del sorteo de los grupos.

Sobre llamar o no al defensor, el DT remarcó que “es una decisión muy difícil, tiene tres fechas de suspensión. Hay que evaluar si lo tenemos o lo dejamos fuera, es complejo. Es un jugador muy importante, que está en el extranjero y siempre quiere estar con nosotros. Obviamente genera dudas dejarlo o no. Es algo que estamos analizando”.

¿Cuándo comienza el Mundial Sub 20?

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre y tendrá como sedes las ciudades de Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

Los grupos del Mundial