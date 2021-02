Jarry despierta del sueño y cae en segunda ronda

Tras la emocionante victoria del martes, todo era alegría para Nicolás Jarry (sr). Sus primeros puntos, la vuelta al ranking y ganar de local, tenían al chileno alucinando. Pero la felicidad no es eterna, y hoy recibió un duro golpe en el Biobio. El, ex 38 del mundo, no solo quedó eliminado del Challenger de Concepción, sino que perdió de una forma cruel. Desaprovechando dos puntos de partido y perdiendo ese juego con dos doble faltas. Una muestra de que el camino para que Jarry vuelva a instalarse en el circuito aún es largo.

Jugó a lo que se sabe y casi consiguió la victoria. Estuvo ahí, a un punto, pero no pudo. La falta de rodaje y nerviosismo fue evidente durante el partido. Al frente tenía a un gran jugador, y eso indudablemente complicaba las cosas. Francisco Cerúndolo (146°) es uno de los argentinos más prometedores y con sus 22 años parece estar encaminado a transformarse en un jugador top.

El partido fue extremadamente nivelado y fueron los detalles, como los de Jarry cuando estaba 5-4, 40-15 en el tercero, los que demarcaron la jornada. El chileno naufragó mentalmente a momentos y eso le terminó costando el compromiso. Fue 6-4, 4-6 y 7-5 para el argentino, que ahora jugará con Thiago Seyboth Wild (117°), actual campeón del ATP de Santiago.

Jarry ahora hace las maletas para Córdoba. Ahí jugará los clasificatorios para el torneo trasandino, gracias a una invitación. El análisis en Concepción dentro de todo es positivo. Ganó y eso era algo urgente. Ahora viene un camino largo para volver a ser referencia, pero por lo menos con la tranquilidad de que ya es parte del ranking.