Javier Parraguez: “Mi mamá es del Colo y si me critica mi mamá, qué puedo esperar de los que no me conocen”

Javier Parraguez respira un poco más aliviado. El delantero fue una de las figuras de Colo Colo en la victoria sobre Unión Española, un triunfo que revitaliza al equipo de Macul. “En un partido muy importante logramos los tres puntos, ante uno de los mejores equipos del torneo. Estoy muy contento por la actuación grupal y muy feliz de poder aportar”, dice en la conferencia de prensa que ofrece en el Monumental, en una semana que para los albos termina un desafío titánico: medirse con la UC, en San Carlos de Apoquindo.

Parraguez se muestra optimista. Valora, por ejemplo, la presencia de Jorge Valdivia, quien debería debutar ante los cruzados. “Es muy positivo. Todos saben la calidad que tiene Jorge y es muy importante tenerlo a disposición. Te puede dar dos pases de goles por tiempo. Yo, como delantero tengo que estar en puntitas de pies esperando qué va a decidir, porque no siempre decide lo que muchos esperando”, plantea.

Y también habla del envión personal que significa el gol que les anotó a los hispanos. “El gol te da confianza para lo que queda, para estas 12 fechas que quedan”, puntualiza. Incluso valora el efecto que puede provocar en la disputa por un lugar en la ofensiva del Cacique. “Hay una linda pelea, una linda competición, muy sana. Estamos esperando a Esteban, está Iván, está Nico. Es una competencia muy linda. Es entretenido jugar y entrenar con jugadores que quieren lo mismo que tú. Eso hace que el nivel vaya creciendo”, puntualiza.

El ex delantero de Huachipato asume las críticas que ha recibido, aunque las diferencia de los insultos que a veces le llegan. “Si leyera todo lo que sale, estaría vuelto loco. Soy muy autocrítico. Mi mamá es del Colo y si me critica mi mamá, qué puedo esperar de los que no me conocen. Las críticas son buenas, pero muchas veces no te llegan críticas, te llegan insultos. Muchas veces no te escriben para criticarte, te escriben para insultarte y eso es muy distinto”, explica.

Lo que descarta de plano es que en Pedrero exista miedo ante la compleja situación que atraviesan. “Miedo no puede existir, menos en un jugador de fútbol. Todos entregan mucho más de lo que puede entregar uno. Con mis compañeros estamos todos alineados en sacar esto adelante, en entregarse al 200 por ciento. Enfocados en esto. Si hay que ganar seis partidos, ganar siete. Estamos últimos y no nos dimos cuenta de cuando, poco a poco, llegamos a esta posición”, sentencia.

Parraguez evita referirse a otra circunstancia clave en la actualidad alba: la salida de Marcelo Espina. “No me dio tiempo para tomarme la salida de Marcelo, pero eso es un tema netamente dirigencial. No me dio tiempo para pensar. Fue antes del partido y después estábamos preocupados de celebrar el partido que habíamos ganado”, explica.

Y, finalmente, en relación al modelo de juego que emplea Gustavo Quinteros, dijo sentirse cómodo. “Se ha practicado a veces con dos delanteros, pero es en el caso de que tengas que ir a buscar un resultado. Yo, en lo personal, me siento bastante cómodo teniendo dos punteros que te estén alimentando constantemente”, concluye.