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    Joaquín Niemann se mete en el top ten tras la segunda ronda del LIV de Sudáfrica

    El golfista nacional mejoró su desempeño con respecto a la primera jornada y se encuentra a solo cuatro golpes del líder.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann volvió a mostrar un buen nivel en Sudáfrica. Pedro Salado/LIV Golf

    Con una muy buena sensación terminó Joaquín Niemann su participación en la segunda ronda del LIV de Sudáfrica, la quinta fecha del circuito. El chileno mejoró lo realizado en la primera jornada y finalizó el día en el octavo puesto igualado con otros cuatro jugadores.

    La vuelta del talagantino comenzó un poco irregular desde el hoyo 7 de Steyn City, con un bogey en el 8 y un birdie en el 10, para luego encaminar tres aciertos consecutivos en las banderas 14, 15 y 16. El fallo en la 17 no empañó lo que vendría después, ya que se anotó otro birdie en la 1. Y si bien tuvo otro bogey en la 2, todo lo arregló descontándole un golpe a la cancha en la 4 y consiguiendo un águila en la siguiente parada.

    Con su desempeño, Niemann llegó a -10 en la general y se ubica a cuatro golpes del líder Bryson DeChambeau. Además, se ubica transitoriamente en la zona de puntuación para el ranking mundial, donde solo los 10 primeros de la competencia suman para la clasificación. De hecho, Joaco pudo puntuar por primera vez la semana pasada tras su cuarto lugar en Singapur.

    Líder por equipos

    La buena actuación de Niemann no fue algo aislado para Torque, ya que dos de sus integrantes también brillaron en la jornada, lo que se reflejó en el primer lugar que ostentan en la competencia por equipos. De hecho, el mexicano Abraham Ancer marcha en la cuarta posición, mientras que su compatriota Carlos Ortiz ocupa también el octavo puesto. En tanto, el colombiano Sebastián Muñoz se ubica 32.

    “Definitivamente estoy muy contento. Logré mantener la bola en la calle prácticamente en los 14 hoyos, si no me equivoco, lo cual es muy importante. El rough es bastante duro aquí, y no soy un jugador de mucha potencia desde el tee, pero aun así pude conectar algunos buenos golpes con los hierros y tener muchas oportunidades de birdie. Siento que le pegué bastante bien, así que simplemente mantuve la sencillez y espero hacer lo mismo los próximos días. Me alegra estar arriba, pero todavía estamos a mitad de camino. Aún nos quedan dos rondas", señaló Ancer.

    Más sobre:GolfLIVJoaquín NiemannSudáfricaAbraham Ancer

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