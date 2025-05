Johnny Herrera destroza a Arturo Vidal después de que Gareca convocara al volante a la Roja

Este viernes Ricardo Gareca dio a conocer el listado de jugadores con los que espera contar para los duelos clave de la Roja en las Eliminatorias. El Equipo de Todos debe enfrentar en la próxima fecha FIFA a dos complicados rivales.

Primero, en Santiago, deberá recibir a Argentina, selección que llega como la campeona del mundo y como líder exclusivo del proceso. De hecho, ya aseguró su clasificación al Mundial 2026.

Por otro lado, está el duelo contra Bolivia que se jugará a 4.150 metros sobre el nivel del mar en El Alto. Además, la Verde es uno de los rivales directos en la búsqueda del repechaje.

Entre los citados aparece Arturo Vidal, aunque para Johnny Herrera el llamado del volante de Colo Colo no se justifica. “Para mí, no está ni para jugar en Colo Colo”, sostuvo en su rol de comentarista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Arturo Vidal ya no tiene ritmo. Ya no hay Copa Libertadores. Es cosa de ver los partidos y ser objetivo. Contra Ñublense salió fundidísimo y para jugar a este nivel... Está bien, él tiene su currículum y todo, pero no está bien físicamente y se nota mucho ”, agregó el exportero.

“Vas a jugar contra el campeón del mundo y a 4.500 metros de altura. Vas a jugar contra los mejores volantes que existen y no tienes ritmo para eso”, enfatizó.

Más voces críticas

La postura de Johnny Herrera no dista mucho de la impresión de algunos históricos que han vestido la camiseta de la Selección. Jorge Aravena, por ejemplo, comentó a El Deportivo que “en algún momento dije que me parecía que Arturo Vidal era el mejor volante del mundo. Hoy le está costando mucho en el torneo local y en lo internacional, ni hablar. Yo creo que ya no está para la alta competencia. Si le cuesta acá, imagine en un partido por las Eliminatorias”, planteó.

“Entonces, hay que ver la idea que tenga Gareca con él. Tal vez lo llama porque le aporta presencia”, agregó el Mortero.

Por su parte, Leonardo Véliz remarcó que “lo de Vidal y Pavez llama la atención, por el estado anímico en que están ambos, producto de lo que está pasando Colo Colo”.

“Uno espera que Vidal dé más, pero hoy no está pasando. Está pisando tierra, cayó de las nubes. A lo mejor es un respaldo hacia él. Quizás Gareca crea que todavía les pueda dar motivación a sus compañeros”, apuntó el Pollo.

Ahora, la Roja debe comenzar a concentrarse en sus próximos desafíos. El jueves 5 de junio a las 21.00 horas en el Estadio Nacional Chile recibirá a Argentina. Luego, el martes 10, visitarán a Bolivia desde las 16.00 horas.