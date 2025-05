Josep Guardiola amenaza a la dirigencia de Manchester City con marcharse en medio de la crisis

Desde que Josep Guardiola asumió como técnico de Manchester City, en la temporada 2016-’17, el club nunca había tenido números tan malos, sobre todo, en lo que ha cantidad de derrotas se refiere. En medio de esa crisis, el técnico catalán amenaza con marcharse.

Esta es la novena campaña del técnico al mando del cuadro celeste. A una fecha del final de la Premier League, el equipo todavía no asegura un puesto en la Champions (le falta un punto), a pesar de que Inglaterra contará con cinco plazas.

Además de eso, el equipo no pudo levantar ninguno de los torneos que disputó: el campeonato inglés, la Copa de la Liga, la misma Champions League y la Copa FA. Esta última, tras caer en la final ante Crystal Palace de Londres, escuadra que no había ganado un título importante en 119 años de historia.

Después de disputadas 37 jornadas de la Premier, a una jornada del límite de esta temporada para el City, el equipo acumula 16 derrotas en todos los campeonatos que ha disputado.

Es la peor marca del club desde que el de Sampedor reemplazó a Manuel Pellegrini, en julio de 2016. Son 16 caídas, un 33% más que su anterior registro tan bajo, cuando perdió en una docena de ocasiones en 2019’-20.

Ni siquiera el Ingeniero, en sus tres temporadas con el club, cayó en tantos partidos. Su bitácora habla de solo 15 fracasos en 2015-’16, justo antes de marcharse para luego asumir en el Hebei Fortune de la Superliga de China.

¿Se marcha?

A días de que acabe el actual curso, Guardiola ha hablado claro sobre su futuro en el club. Tras el triunfo de 3-1 sobre el Bournemouth del martes, el entrenador no tuvo reparos en decir que esta temporada puede ser la última de su estadía en el club.

“Quiero un plantel más pequeño o me iré. Le he dicho al club que no quiero un equipo más grande. No quiero tener que estar dejando a cinco o seis jugadores en la grada. No quiero eso, me iría”, dijo sin tapujos, en directa alusión al próximo mercado de fichajes.

Pese a tener contrato hasta junio de 2026, Pep reconoció que “si hacemos un plantel más pequeño, me quedo. Es imposible que dé mi alma a los jugadores si se tienen que quedar en el banco y no jugar”.

Consultado sobre el balance de la campaña que termina, el español repasó la serie de contratiempos que ha debido soportar, sobre todo, en lo que a lesiones se refiere.

“Durante tres o cuatro meses no pudimos contar con varios jugadores. No teníamos defensas, era muy complicado. La próxima temporada no puede ser así. Como entrenador, no puedo entrenar a 24 jugadores y que cada semana se quedan cuatro, cinco o seis en Mánchester porque no pueden jugar. Esto no puede pasar y se lo he dicho al club”, aclaró el DT.