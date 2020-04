Juan Antonio Mella: “Es muy discutible que los clubes de fútbol se puedan acoger a la Ley de Protección al Empleo”

Juan Antonio Mella es un abogado laboralista fanático del fútbol. Hincha de Deportes Temuco, precisamente uno de los primeros equipos que se rebeló contra la Ley de Protección al Empleo, al punto de presentar una denuncia ante la Inspección del Trabajo el 22 de abril pasado. En cierto modo, esta realidad ha tocado de cerca al hombre de leyes. Por eso se ha dedicado a estudiar a fondo la implicancia de la nueva normativa establecida tras la pandemia del Covid-19.

El jurista del estudio Vergara y compañía es crítico con el uso que los clubes le están dando a esta normativa, acogiéndose a la causal de acto de autoridad por la cuarentena. “Es muy discutible que los clubes de fútbol se puedan acoger a la Ley de Protección al Empleo porque la única parte del trabajo que no están desarrollando es el espectáculo deportivo en sí. Pero para eso se requiere una preparación en la semana. Es ilógico pensar que mandaron a los jugadores a la casa sin la obligación de seguir entrenando”, señala.

En este contexto, Mella sostiene que en el caso puntual de Blanco y Negro se da una situación que pone en duda la elegibilidad de la concesionaria para acogerse a la ley. “Esta ley y la suspensión del contrato se da cuando afecta tu actividad totalmente. Y qué ocurre con el fútbol: lo que está prohibido es el espectáculo deportivo, además, Macul nunca ha estado en cuarentena. Por lo tanto, Colo Colo nunca ha estado bajo un acto de autoridad que pueda suspender la relación, porque el trabajo del jugador no es únicamente ir el día domingo al estadio y jugar un partido. Existe una regulación de sus jornadas para que puedan hacerlo, pero el trabajo del jugador de fútbol va mucho más allá. Mi tesis es que, igualmente, hay un acuerdo entre Blanco y Negro y los jugadores para que ellos vayan a hacer el trabajo a su casa, no a través de medios electrónicos ni teletrabajo, porque ellos trabajan con su cuerpo y tienen que mantener pautas de entrenamiento”, asegura.

También realiza una comparación con otras actividades: “Si tú le estás exigiendo al futbolista que coma bien, que se cuide y que entrene al menos en la parte física, igualmente estás ejerciendo un control dentro de la vida de él y de las jornadas que tenías pactadas en tu contrato de trabajo. Es distinto, por ejemplo, al trabajador del cine, porque si el cine está cerrado no se puede hacer nada, y el trabajador no se va a ir a la casa a hacer teletrabajo”.

Por último, detalla los pasos si es que existiera algún grado de disconformidad, como es lo que sucedió con Temuco y está a punto de suceder con los albos. “Hay una fiscalización general a cargo de la Dirección del Trabajo; el AFC solamente va a procesar las nóminas, va a derivar los antecedentes a la Inspección del Trabajo y si se descubre que hay algún tipo de fraude, el AFC va a poner en conocimiento a la Dirección del Trabajo. En este caso, no estaríamos hablando de fraude, pero aquí hay una errónea interpretación de los clubes de que sus actividades están totalmente suspendidas. Hay dos formas de hacerlo: que la autoridad haga fiscalizaciones, pero el efecto que se busca es que si lo clubes se podían o no acoger. Si no, les pasan una multa. O, también, los jugadores pueden plantear el tema en los tribunales laborales”, sentencia.