Karen Araya, volante de Las Rojas: “Desconocemos lo que pasa en la interna de las arqueras; el grupo está bien”

Fútbol y buena onda. Así se ven, al menos desde afuera, las concentraciones de la Roja femenina de cara a los Juegos Olímpicos. Las dirigidas por José Letelier se preparan para vivir el sueño de participar en la Cita de los Anillos; pero no solo eso, sino que para competir de igual a igual ante Japón, Gran Bretaña y Canadá, las selecciones que comparten grupo con las nacionales. De estas últimas semanas en Chile, antes de partir a Tokio, habla Karen Araya con El Deportivo. También de Ryann Torrero, la interna del plantel, y la renovación de una generación dorada que llevará la bandera nuevamente a un certamen plantario.

¿Cómo van los entrenamientos?

Estamos entrenando súper bien, nos están ayudando unos chicos de sparrings. Estamos con hartas ganas y ansiosas porque parta todo esto, de viajar, de estar allá. En ese sentido súper bien.

¿Juveniles de la Selección?

No, otros niños.

¿Cómo es entrenar con ellos? ¿Hay diferencias o están a la par?

Igual tenemos diferencia con ellos, tienen más fuerza y todo. Entrenamos con ellos por lo mismo, para tratar de equiparar y buscar algo más real a lo que vamos a vivir en Tokio.

¿Pero les dan pelea?

Sí, obvio que sí. Para nosotros es como que estuviéramos jugando contra cualquier rival, una potencia mundial, y así lo vemos en cada entrenamiento.

El grupo lo pasa bien según se ve en redes sociales.

Estas concentraciones y con tantas fechas FIFA que hemos tenido el grupo está súper bien afiatado, nos llevamos súper bien. Se arman campeonatos de todo, ping pong, cartas y un montón de cosas.

¿Gana algún campeonato?

Llegué a semis en ping pong pero me ganó la Panchita Mardones, la campeona ja, ja.

Hasta comieron cazuela.

Sí, Latam nos trajo un almuerzo que la preparaba la mamá de Iván Zamorano y fue súper entretenido, rico comer algo distinto. Se notaba que tenía la mano de la mamá.

¿Cómo son los cuidados ante el Covid-19?

Son súper estrictos los protocolos que tenemos en la concentración. Nos juntamos a comer, pero casi nos tenemos que gritar para conversar porque estamos súper separadas, a uno o dos metros de distancia. Comemos en un salón y los profes en otro porque no da para comer todos en el mismo. Después de eso cada una en su habitación individual. Hay hartos protocolos que nos exigen.

¿Qué están fortaleciendo en los entrenamientos?

Lo que más hemos entrenado es afinar detalles y estar juntas. Hace mucho rato que no nos podíamos juntar todas a entrenar y eso nos ayuda un montón. Nos juntamos con las que vienen desde Europa, saber como están, tener una relación más humana que por teléfono. Estando acá nos hemos podido afiatar bien, de la mejor manera. Estamos afinando detalles de lo que podríamos llegar a hacer contra los rivales en los Juegos Olímpicos.

Japón, Gran Bretaña y Canadá. ¿Qué opina del grupo?

En el grupo que nos tocara iba a ser difícil porque por algo están las dos mejores selecciones del mundo. Ya estar ahí para nosotras es algo histórico, algo súper importante. Cualquier grupo iba a estar complejo, hay que tratar de competir, eso iremos a hacer.

¿El rival más difícil?

Todos. Todos tienen algo, un potencial. Todos van a ser partidos súper reñidos con rivales igual de fuertes.

Al Mundial llegaron muchas jugando en el extranjero, pero ahora la mayoría lo hace en Chile. ¿Cree que afecta no contar con ese roce internacional?

Yo creo que no, al contrario. Nos hemos afiatado súper bien, hemos sabido diferenciar en qué momento estamos compitiendo por nuestro club y la Selección. Los ritmos son súper distintos estando en un Mundial, donde hay un nivel mucho más alto que quizás la competencia local. Pero hemos sabido mantener nuestras convicciones y hemos tenido fechas FIFA que nos han ayudado a decir si estamos bien. No porque nos hayamos venido a Chile vamos a estar mal. Creo que nos ha servido a todas estar en un lugar cómodo para nosotras, se ha visto reflejado en las fechas FIFA y en el Repechaje. Es casi la misma nómina y no nos fue mal. Estando en Chile o afuera no creo que haya afectado mucho.

¿Pero por qué se dio eso de volver a Chile? Muchas referentes, incluyéndola, lo hicieron.

La verdad no sé. En mi caso fue un tema más personal y familiar, por eso volví. Me reencontré conmigo, volví a los entrenamientos con Santiago Morning. Siento que estoy bien, en un buen momento, no creo que haya sido algo que lo planeamos entre todas. Quizás la mayoría necesitaba estar con sus familias, fueron momentos difíciles. Agradezco haber tomado esa decisión, porque todo el tema del Covid y el estallido social fue súper complejo en Chile. Fue muy importante poder estar con mi familia en estos momentos, es algo que no todos tienen la posibilidad. Y no he dejado de estar en un buen nivel.

¿Se proyecta en Chile?

Ahora estoy en Santiago Morning, quiero seguir ahí hasta el momento. No sé lo que vaya a pasar más adelante, pero por ahora estoy enfocada en lo que tengo que hacer por el Chago.

La semana pasada tuvo polémica. ¿Le afecta al grupo estas cosas?

¿Polémica en qué sentido?

Endler criticó abiertamente a Ryann Torrero, la otra arquera de las Rojas. Dijo en conferencia de prensa que para estar “acá hay que respetar a los entrenadores, al cuerpo técnico y a las jugadoras”.

Para nosotras no ha sido un tema en el grupo. Ellas como arqueras trabajan en un grupo aparte la mayoría de las veces. Nosotros desconocemos lo que pasa en la interna de las arqueras. El grupo está bien, no hemos generado ningún conflicto. Estar acá en la concentración es súper ameno, una concentración súper alegre, nos llevamos muy bien, compartimos muchas cosas. No creo que el grupo esté mal, al contrario, está súper bien.

¿Estas cosas manchan a esta generación dorada?

Lo que pasa es que para nosotras no es una polémica, no pasó nada. Para mí no mancha lo que hemos hecho, no merma el trabajo que estamos haciendo. No ha pasado nada, nosotras no podemos tomar esas decisiones, las toma el profe y no tenemos nada que ver en eso. Las arqueras trabajan en un sector de cancha que no siempre estamos involucradas. Veo al grupo súper bien, no lo veo quebrado ni manchado.

Torrero es su compañera en el Chago. ¿Ha podido hablar con ella?

Sí, de hecho cuando salió la nómina con el club tuvimos que viajar a La Serena porque teníamos un partido allá. Hablé con ella, le di todo mi apoyo, le dije que estuviera tranquila. Claramente no es fácil quedarse fuera de una nómina, duele, también he pasado por ese proceso, también me he quedado afuera. Entiendo lo que ella está sintiendo, como te digo le di mi apoyo porque es mi compañera en el club y le tengo un cariño grande. Debe ser súper complejo para ella.

Para las referentes como usted, Endler, Guerrero y otras. ¿Hay nerviosismo cuando se viene una nómina?

Claro que sí. Había mucho nerviosismo, yo estaba súper nerviosa. Me carga el día de la nómina, no me gusta, tengo una sensación extraña. Es puro nervio y ansiedad de que llegue ese día y momento para estar dentro de la nómina. Claro que se vive un nerviosismo, una se pone nerviosa igual, crea o no que está adentro. Nunca me he sentido adentro hasta que dicen mi nombre.

¿Y festeja al enterarse?

Sí, totalmente. Ahí como que me relajo.

¿Chile tiene opciones de pelear un título en Tokio?

Chile está preparado para grandes cosas. Vamos a ir a competir. No le voy a decir a la gente que vamos a ganar una medalla porque quizás no es así, pero lo que sí puedo asegurar cien por ciento es que vamos a entregar todo en la cancha, con la misma garra y pasión que lo hacemos siempre.

Tendrán a Chile madrugando con partidos a las tres de la mañana. ¿Presiona o motiva?

No es presión, al contrario, es una motivación. Imagínate que la gente se levante a esa hora para verte a ti, que lindo, que rico que pasen esas cosas. Para nosotros es una motivación.

¿Trabajan para enfrentar ese cambio de horario?

Sí, por eso también llegamos el 14 de julio a Tokio. Ya llegamos con el tema del cambio de horario y tenemos varios días para ajustar previo al primer partido. Si llegáramos el día antes andaríamos todas dormidas. Pero como llegamos varios días antes nos ayuda a todo el tema del sueño, descanso, y comer a una hora que no estamos acostumbrada.

En la Roja masculina siempre se habla de un “último baile” o del retiro. ¿Es tema entre ustedes?

La verdad que no. Estamos todas bien, en un buen momento. Yo creo que nadie está pensando que nos vamos a retirar después de este torneo, al contrario, nos da mucha más ilusión para seguir trabajando. El retiro va a llegar, pero no en este momento. Estamos física y mentalmente bien.

Tienen buena renovación.

Sí, la verdad es que tenemos varias niñas que son más chicas y que son nuestro recambio. Es importante que estén trabajando desde ahora. En ese sentido estamos súper bien.

¿Quién es la próxima Karen Araya?

Que pregunta más difícil. Hay muchas niñas que están trabajando muy bien, hay buen trabajo de base en clubes y en la Selección. Decir un nombre sería muy injusto para muchas.