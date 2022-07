Garin cae luchando frente a Kyrgios y se despide de Wimbledon

El tremendo paso de Christian Garin (45°) por Wimbledon terminó en cuartos de final. Nick Kyrgios (40°) lo despojó del sueño de seguir avanzando en la Catedral y le ganó por 6-4, 6-3 y 7-6(5) en la ronda de los ocho mejores. El chileno se despide con la frente en alto, porque no solo logró su mejor actuación en un Grand Slam, sino que también recuperó una versión que hace mucho tiempo no mostraba en el circuito. Más profundo e intenso, las malas sensaciones de inicio de año parecen haber quedado atrás.

Pero el mal sabor sin duda estará. En una instancia tan importante y con la chance latente de meterse entre los cuatro mejores del torneo más grande del mundo, es imposible no quedarse con la espina de no poder haber sacado adelante el partido. En un inicio parecía que lo lograría, pero si algo enseñan los Grand Slam, es que para ganar, primero hay que vivir una batalla muy larga.

Y es que el arranque de Garin no pudo ser más prometedor. Entró quebrando y en los dos primeros dos juegos no perdió ningún punto. El australiano se veía dormido y muy errático, casi haciendo pensar que las molestias que mostró en su partido de octavos o que la denuncia recibida el día de ayer por su ex novia, lo tenían paralizado en el Court 1 de Wimbledon.

Fue ahí que Nick tuvo que apoyarse en el servicio para poder entrar al partido (llegó a este duelo con 100 aces en el torneo). Un par de buenos saques lograron nivelar las acciones y el encuentro comenzó a tomar un tono más neutral. Christian seguía siendo más explosivo y potente, pero el aussie lograba contrarrestar aquello con su juego tan extraño como efectivo. No corre, no se esfuerza en extremo. Pareciera que solo pega y mueve a su rival con efectos y contra pies.

Así llegó a estar 5-4 y devolución, un juego donde el tenista nacional lamentablemente mostró su peor imagen. Con su servició perdió el juego (y el set) con cuatro errores no forzados seguidos.

Aquel golpe provocó que el segundo parcial tomara otro color. Ya sin tanta explosión, ese tramo del encuentro fue donde Gago peor estuvo. Llegaron más errores y menos tiros ganadores. Menos ímpetu por buscar los puntos también.

Fue de esa forma que en el 2-1 volvió a ser quebrado y el parcial se alejó. Pese a que mantenía los porcentajes de primeros servicios en cifras cercanas al 70%, el cambio se daba en el desarrollo de los puntos. Y aunque tuvo una opción de quiebre cuando iba 2-4, no pudo aprovecharla y la distancia ya fue inalcanzable. Kyrgios cerró el parcial con un ace y apretó el puño.

En el tercer set en cambio, la propuesta fue totalmente distinta. Garin entendió que no tenía margen y salió a buscar la remontada. Subió con su primer servicio (85% de efectividad hasta el tiebreak) y consiguió más winners (10) que lo venía haciendo. Aquello sorprendió a un Kyrgios que mostró una bajada en su nivel y que se reclamó a si mismo (más que de costumbre) por los constantes errores con su derecha.

Una gran muestra de la mejora del nortino fue que en en los primeros diez juegos de ese set tuvo solo un error no forzado, sobre los seis que registraba el nacido en Canberra. Pero aquello no era suficiente para poder sacar ventaja en el marcador. Igualados durante gran parte de ese parcial llegaron al tiebreak.

Allí se fueron entregando la ventaja constantemente. En el arranque parecía que Kyrgios se llevaría el parcial fácilmente, pero el ex 17 del mundo llegó a estar 5-3 arriba y servicio. Algo que lamentablemente no pudo aprovechar y terminó cayendo por 7-5. El punto del 5-5, donde lo tuvo dos veces en la malla y no pudo aprovecharlo, sin duda quedará dando vueltas en su cabeza.

Con esto Kyrgios consigue su mejor participación en un Grand Slam y se transforma en el jugador con ranking más bajo en llegar a las semifinales de Wimbledon desde 2008. Garin por su parte se despide de Londres, pero con aires de tranquilidad. La pesadilla de principio de año quedó atrás y en el césped británico volvió a jugar como un jugar top. El sueño seguirá sobre el asfalto norteamericano.