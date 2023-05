Kyrgios se pierde Roland Garros tras ser herido en un asalto con una pistola en su casa

Una lamentable situación está viviendo Nick Kyrgios. El tenista australiano sufrió una lesión en el pie que le impidió ponerse a punto para enfrentar la próxima edición de Roland Garros.

Según ha publicado The Canberra Times, el deportista se encontraba en su casa cuando intentó defender a su familia de un robo que se había producido a principios de mes, en el que el ladrón terminó por llevarse un vehículo Tesla de la propiedad del tenista.

En medio de todo este caos Kyrgios sufrió un corte en el pie del que solo pudo darse cuenta una vez que bajó la adrenalina de la situación, tras lo cual debió recurrir a la asistencia médica.

Justamente esto lo terminó por alejar de un torneo de exhibición que tenía previsto en Dinamarca junto a Holger Rune y lo marginó de Roland Garros.

El hecho fue relatado por Daniel Horsfall, manager de Kyrgios. “La operación de rodilla fue lo mejor posible y la rehabilitación iba de forma fantástica, estábamos haciendo ya carga y movimientos en las pistas. Necesitábamos llegar a un punto en el que pudiera jugar cinco sets. Pero justo cuando estábamos con los procesos de carga de esfuerzos, tuvo lugar el presunto robo a mano armada en su casa y, durante este suceso, se hizo un importante corte en el pie”, explica.

“No sabemos cómo sucedió, pero es un corte bastante grande. Por la ubicación de la herida, ha estado abierta casi una semana y media. No se ha curado correctamente y no hemos podido entrenar en las últimas dos semanas”, agregó.

Con esto, lo más probable es que vuelva para el inicio de la temporada de hierba, donde espera volver a la acción en el torneo de Stuttgart el 12 de junio.

“Volveremos a entrenar una vez que la herida empiece a sanar y cicatrizar. Aún estamos pensando en volver en el primer torneo de hierba. En cuanto a su lesión de rodilla, no podría haber ido mejor. No tuvimos contratiempos y posiblemente estaba en mejor forma que a estas alturas del año el año pasado, pero no pudo aumentar sus horas en la pista”, apuntó.

“Habría sido un flaco favor para todos jugar sin estar preparado. Es el parón más largo fuera del tenis por culpa de una lesión. Estaba preparado pero tuvimos que reajustar el calendario. Posiblemente juguemos más torneos en la segunda mitad del año”, complementó.

Otra baja por lesión

Rafael Nadal explicó las razones por las que estará ausente de Ronland Garros. Foto: Reuters.

Claro que la ausencia de Kyrgios no es la única que tendrá el torneo francés por lesión. Este jueves Rafael Nadal confirmó en una conferencia de prensa que tampoco podrá estar presente en el grand slam debido a las dificultades que ha tenido para recuperar la forma física tras someterse a una operación por una dolencia en el psoas ilíaco.

“La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. He perdido objetivos por el camino. Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar después de muchos años y con lo que supone esta cita para mí”, declaró el manacorí.

Además, el español aprovechó la oportunidad para referirse al final de su actividad como profesional. “Han sido años complicados aunque lo enmascaran las victorias. Hago un punto y a parte. Llegado a este punto, sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito. Tengo que poner un punto y aparte a mi carrera deportiva. Voy a intentar regenerar mi cuerpo. No voy a poner una fecha de regreso. Cuando esté preparado, intentará estar. La Copa Davis, a final de año, puede ser un objetivo. E intentar encarar el año que viene con garantías en el que creo que será mi último año”, expuso.