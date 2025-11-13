OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    La agresión a Luis Rubiales en el lanzamiento de su libro en España

    El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol intentó lanzarse contra el individuo, pero fue contenido.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La agresión a Luis Rubiales en el lanzamiento de su libro en España. . Por @rfef

    Luis Rubiales sufrió una agresión en el lanzamiento de su libro Matar a Rubiales. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, en medio de la actividad, recibió tres lanzamientos de huevos por parte de un individuo.

    El hombre interrumpió el acto, gritó “sinvergüenza” y arremetió contra el exdirigente, quien buscó agredir de vuelta al tipo, pero fue contenido por la gente en el público.

    “La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho. Que me tiren huevos me da igual”, dijo Rubiales después del suceso.

    En el libro que lanzaba, Rubiales da su versión por los hechos que lo llevaron a ser condenado por la Audiencia Nacional, por el beso no consentido a Jenni Hermoso. El español asegura que sus políticas eran en apoyo al fútbol femenino y sugiere que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y “el mundo woke”, confabularon en su contra.

    El caso Rubiales

    Rubiales fue declarado culpable por el delito de agresión sexual a Hermoso. La Audiencia Nacional de España fijo como pena una multa de más de 10 mil euros (10.434,00 dólares). El tribunal lo absolvió de un cargo de coacción. La Fiscalía había pedido una pena de prisión para el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, lo cual fue desestimado.

    Pese a la gravedad del hecho y que el magistrado José Manuel Fernández Prieto declaró que e trata de algo “siempre reprochable”, añadió que este caso era de menor intensidad, ya que no hubo violencia ni intimidación. El tribunal también absolvió a los tres coacusados, el exentrenador de la selección española femenina Jorge Vilda y los exdirectivos Albert Luque y Rubén Rivera, por intentar coaccionar a la futbolista para que dijera que el beso, en la ceremonia de entrega de premios, fue consentido.

