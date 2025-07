La alegría de Luis Mena tras la goleada de la Roja en la Copa América Femenina: “Sacamos el hambre y el espíritu”

La Roja femenina tuvo un auspicioso debut en la Copa América. Le ganó por 3-0 a Perú y queda bien aspectada para clasificar a semifinales en el Grupo A. Ahora, tiene una jornada libre y después se mide ante Argentina.

“Sabíamos que iba a ser un duro inicio, tenemos mucha gente que quizás la ansiedad y las ganas de mostrarse las traicionaron un poquito. Tenemos cinco o seis jugadoras que hacían su debut en Copa América y eso fue la condicionante de ese nerviosismo. Más allá de que quizás estuvimos imprecisos en el primer tiempo, Perú no nos generó grandes ocasiones de gol. Tuvimos el partido bastante controlado”, señaló Luis Mena, DT de la Selección, tras el encuentro.

El estratega, pese a la goleada, visualiza elementos de mejora en el elenco nacional. “Faltó un poquito de profundidad y de acertar en el último pase, pero en general quedo con una sensación muy positiva. No solo en la formación que entró sino las que vinieron de atrás le dieron un aire distinto. Me quedo con buenas sensaciones de lo que se hizo, más allá de que fue trabado y duro”, comentó.

Chile goleó a Perú en el comienzo de la Copa América. . Por @laroja

“Pudimos hacer tres goles, que es importante. Según me comentaban, el gol que hace Yenny no estaba fuera de juego; no lo he visto, pero hubieran sido cuatro goles y eso habla bien del andamiaje de lo que propusimos y de los cambios en el minuto oportuno. No nos podemos volver un equipo de reacción, tenemos que seguir proponiendo y eso es lo que más le acomoda a Chile”, añadió.

El entrenador visualiza los próximos desafíos. “Son cuatro o cinco días que tendremos para enfrentar el siguiente compromiso y vamos a tratar de recuperarlas a todas. Trataremos de hacer un trabajo específico para las que quedaron más baleadas hoy. Toca preparar Argentina, sabemos que es un rival duro, que tiene muy buenas jugadoras”, indicó.

“Ya las enfrentamos en alguna fecha FIFA con un partido que no fue muy bueno y el segundo que mejoramos muchísimo y a eso tenemos que apuntar. Queremos llegar al segundo encuentro con toda la ilusión y todas las ganas. Más allá de que nos costó y fue un duro rival Perú, sacamos esa hambre y el espíritu. Defendimos bien nuestra camiseta, y creo que todo se hizo de buena forma”, complementó.

Finalmente, Mena remarca en los puntos positivos que encontró en el elenco que dirige. “En los momentos que hubo que defender lo hicimos bien y eso me deja tranquilo. Recuperamos jugadoras importantísimas, toca descansar y disfrutar el triunfo. No hay nada más lindo que ganar, pero con la humildad y la serenidad de que seguiremos paso a paso para llevar a Chile a lo más alto”, enfatizó.