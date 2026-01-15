SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La armada chilena de golf se ilusiona con la clasificación a los majors en el LAAC de Lima

    La representación nacional está conformada por seis jugadores amateurs que buscarán quedarse con el boleto para el Masters de Augusta, el Abierto Británico y el US Open.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Clemente Silva es uno de los más experimentados del equipo chileno que estará presente en Lima. LAAC

    El camino a los majors ya empezó para la armada chilena. En el corazón de San Isidro, los jugadores nacionales completaron su primera jornada de reconocimiento en el Lima Golf Club, un escenario con más de un siglo de tradición que se viste de gala para la undécima edición del LAAC.

    Para Chile, este torneo no es uno más. Es el evento que redefinió el lugar del golf latinoamericano en el mundo y el mismo que sirvió de trampolín para estrellas como Joaquín Niemann y Mito Pereira. Hoy, una nueva generación de aficionados chilenos llega a con el mismo hambre de gloria, buscando ese lugar en la historia que solo el Latin America Amateur Championship puede otorgar.

    Los jugadores chilenos que buscan repetir las hazañas de los campeones Matías Domínguez (2015), Toto Gana (2017) y Joaquín Niemann (2018) son: Juan Vial, Santiago Schele, Clemente Silva, Martín Cancino, Simón Roessler y Martín Sandoval.

    La bandera chilena ya está presente en Perú. El sueño de competir en el Masters de Augusta, el Abierto Británico y el US Open vuelve a ponerse en marcha.

    El debut de Sandoval

    Martín Sandoval es una de las grandes cartas chilenas para el torneo, pues llega en un gran momento. “La verdad que estoy muy feliz por estar acá, es mi primer LAAC. Desde que tengo recuerdos llevo viendo las ediciones anteriores por la tele. Súper entusiasmado por esta semana, me dijeron que es una semana increíble y la tengo que aprovechar, y lo voy a dar todo”, declaró.

    Sobre su rendimiento en el último tiempo, Sandoval contó la fórmula de su éxito. “Muchas cosas acumuladas, torneos. Jugué bastante afuera, eso me hizo agarrar más experiencia, saber el nivel que tienen afuera. Me puse más duro por el lado de la práctica, empecé a hacer cosas que antes no hacía. Me empecé a dar cuenta de los cambios que me hacían mejor y eso me ayudó”, sostuvo.

    Asimismo, el campeón del Elite Junior, alabó a Joaquín Niemann. “Es un tremendo, un grande. Tenerlo ahí como referente es increíble. Ganar su torneo fue muy especial, además que estuvo en la premiación, nos sacamos fotos con él”, reveló.

    Por otro lado, también expresó que se juntó con dos campeones del LAAC, quiees lo aconsejaron: “La semana pasada vi a Matías Domínguez y Toto Gana, que ganaron este torneo, y me dijeron que tenía que estar tranquilo, ir tiro a tiro, estar en el presente y no en el futuro”.

    Finalmente, se refirió a su éxito en la clasificación para el Chile Classic. “Increíblemente feliz por eso, creo que todavía no lo asimilo. Gané una qualy que hicieron los organizadores del Korn Ferry, entré primero en la clasificación y les gané a tres compatriotas por un palo”, concluyo.

