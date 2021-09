La autocrítica de Garin: “Tengo que ponerme menos presión, hay veces que me cuesta llevar todo eso”

Christian Garin vivió una negra jornada en la Copa Davis. El tenista chileno llegó al cuarto encuentro del equipo nacional con la presión de igualar la llave ante Eslovaquia, para mantener con vida a los suyos. Sin embargo, cayó por 6-0 y 6-1 ante Norbert Gombos, por lo que la escuadra capitaneada por Nicolás Massú deberá jugar por la permanencia en el Grupo Mundial I del certamen. Gago fue autocrítico tras la caída ante el europeo, a quien destacó por su desempeño.

“Hay que darle créditos a él (Gombos), que jugó un partido increíble. Pocas veces vi a alguien jugar así. Es una derrota muy dura, me pegó muy fuerte. Hay que hacer cambios en mí, tengo que ver las cosas un poco distinto. Hay que salir adelante”, declaró en conferencia de prensa.

Y, en esa misma línea, Garin profundizó: “Son cosas personales. Tengo que ser menos autocrítico y ponerme menos presión. Hay veces que me cuesta llevar todo eso. Lo vengo diciendo hace un tiempo que han sido tiempos difíciles. Independiente de eso no ha sido un mal año. Estoy en mi mejor ranking. Lo positivo de esto es que tengo mucho por mejorar. Trato de enfocarme en eso en este difícil momento. Creo que hay que seguir. Es muy duro, pero como dice Nicolás hay que seguir. Hace un año y medio estábamos en el Grupo Mundial, pero hay que seguir”.

Gago, además, descartó haber sentido alguna molestia física durante el duelo ante el eslovaco. “No pasó nada. Tengo una molestia en el pie hace mucho tiempo, pero no tiene nada que ver con el partido de hoy”, dijo.

Finalmente, el nacional lamentó el resultado, resaltando nuevamente la actuación de su adversario: “Sinceramente creo que es difícil hacer un análisis. Es una derrota dura, de las más duras que he tenido. No me lo esperaba, eso lo hace aún más duro. No hay mucho más que decir. Pude haber hecho algo más, pero hay que darle méritos al rival. Nunca lo había visto jugar así. Muy pocos errores en una cancha muy rápida. Las condiciones eran a favor del equipo de ellos. No me esperé un marcador así, pero hay que aceptarlo y seguir trabajando”.