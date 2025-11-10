La calculadora de la Sub 17: ¿Qué resultados le sirven a la Roja para clasificar a la siguiente fase del Mundial?

La selección chilena Sub 17 se juega la clasificación a la siguiente ronda del Mundial de Qatar, que estrena un formato de 48 equipos, lo que da más plazas para la siguiente fase de 32. En ese sentido, y como ha sido habitual en buena parte de la historia del fútbol nacional, se debe desempolvar la calculadora para ver qué resultados le sirven al equipo de Sebastián Miranda.

La derrota por 2-0 ante Francia en el estreno y el empate 1-1 ante Uganda ponen al elenco nacional en una incómoda situación, ya que ocupa el último lugar del Grupo K, con un punto y diferencia de gol de -2, mientras que los africanos también tiene una unidad, pero están con -1 en la tercera plaza.

Frente a este panorama se torna fundamental una victoria de la Roja sobre los norteamericanos, la que dependiendo de la cantidad de goles irá dictando la eventual posición en la tabla. Sin embargo, deberá esperar el resultado de Uganda ante Francia,

Los mejores terceros

A la siguiente ronda del Mundial clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Actualmente, la tabla de este último grupo está cortando en Colombia, con dos unidades y -1 de diferencia de gol. Por eso, un empate le serviría muy poco al elenco criollo, ya que probablemente haya varias selecciones que sumen de a tres.

Para no depender de ningún resultado, el camino más sencillo es vencer por dos goles de diferencia al elenco canadiense, lo que le daría la clasificación, en el peor de los casos, como mejor tercero.

Asimismo, una victoria ugandesa sobre Francia y un triunfo chileno produciría un cuádruple empate en puntos, donde tallaría la diferencia de gol y otros factores en caso de igualdad.

El optimismo de Miranda

Sebastián Miranda se mostró esperanzado de cara el encuentro de este martes, a las 09.30. “Canadá es un equipo que juega muy en bloque, dejan pocos espacios libres. En ese sentido, creemos que nuestro juego posicional de salida, con algunos ajustes que hemos hecho, va a ser fundamental”, afirmó.

Sobre la fórmula para quedarse con los tres puntos, el estratega explicó cuál será su esquema: “Tenemos que ir a buscar el partido y así lo vamos a plantear, pero también sabiendo que tenemos 90 minutos para resolverlo. Vamos a hacer ajustes para poder lograr mayores volúmenes ofensivos, tratar de generar más oportunidades, para poder conseguir ese triunfo que tanto queremos”.

Finalmente, recalcó la confianza que tiene en el equipo. "La final del mundo esperamos jugarla en dos semanas más. Sabemos que es un partido importante por la ilusión que tenemos, y así también lo hemos conversado con los jugadores, pero en un contexto de que no nos salgamos de nuestra manera de encarar el partido, porque a veces por entregar ese mensaje tan excesivo caemos en la desesperación, caemos en la ansiedad", sentenció.