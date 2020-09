La Calera va por Colo Colo: “La posición en la que están no es acorde a lo que tienen”

Erick Wiemberg (26) espera el duelo ante Colo Colo. No lo hará con la camiseta de Valdivia, club en el que estuvo el primer semestre de 2020 por los líos que enfrentaron a los sureños con La Calera. Tampoco con la de Universidad de Chile, elenco que quiso ficharlo en medio del enfrentamiento. Hoy, de cementero, luego que ambos elencos llegaran a acuerdo, el dueño de la banda izquierda del equipo de la Quinta Región repasa el duelo que se disputará mañana.

La Calera, elenco que pelea en la parte alta del torneo, viene de caer ante Universidad de Concepción, en el sur. Buscan no perderle pisada al líder, la UC.

¿Cómo resuelve su situación para salir de Valdivia y terminar jugando nuevamente en La Calera?

La Calera hizo compra del 50% del pase así que hoy pertenezco a La Calera.

¿Le afectó quedarse un semestre en Valdivia sin saber qué pasaría con su futuro?

Quedarme en Valdivia truncó un poco lo que yo pensaba que se podía venir para este año, pero también me dio las herramientas para seguir trabajando para volver a Primera. Y se logró.

¿No se desesperó?

No, cuando supe que me quedaba en Valdivia cambié el chip para volver a entrenar pensando en que tenía que volver a Primera.

¿No le da vuelta no haber llegado a la U por las diferencias que existieron entre La Calera y Valdivia?

No, para nada. Sé que estuvo en su momento la oferta, pero lamentablemente no se pudo hacer. No me quedo pegado. Fue una gran oportunidad que se dio, pero no importa. Hay que seguir trabajando y mejorando.

Hablemos de La Calera. ¿Sorpresiva caída ante la U. de Concepción?

Sí, tuvimos un par de errores que nos costaron goles y las ocasiones que tuvimos no las supimos aprovechar. Se siente la derrota, pero también nos motiva para seguir mejorando y enfrentar el partido de la mejor manera.

¿No les está pasando la cuenta la presión de estar en el liderato?

No, sabemos que queda mucho torneo. Estar arriba no significa que tengamos algo asegurado. Evaluamos las cosas partido a partido y es normal después de lo que pasó que se cometan errores, que el ritmo de juego sea distinto.

¿La UC es inalcanzable?

No, no vemos a la UC inalcanzable. Pero nos enfocamos en lo que hacemos nosotros, no podemos estar pendiente todos los partidos de lo que hace el otro equipo.

Ahora viene Colo Colo.

El momento que está pasando Colo Colo se puede ver de dos maneras. Lo están pasando mal, pero eso los puedo motivar aún más para salir de dónde están y jugar de mejor manera.

¿Le sorprende el momento de Colo Colo?

Sí, obviamente. Tienen jugadores con mucha calidad y en el puesto que está no va acorde a lo que tienen.

¿Es más fácil ganarle a este Colo Colo?

No sé si es más fácil o más difícil. Por el momento que ellos están pasando, seguramente quieren salir a toda costa de ahí. Puede ser un arma de doble filo.

¿Influye el momento que atraviesa Leo Valencia?

Eso es un tema personal y cada uno verá donde le aprieta el zapato.

¿Es una ventaja recibir a Colo Colo en cancha sintética?

Sí, nos da una leve ventaja porque nosotros entrenamos ahí, jugamos ahí y la mayoría de los equipos juega en césped natural.

¿Cómo está físicamente?

Bien, con el correr de los partidos uno va agarrando el ritmo y la recuperación postpartido es un poco más rápida.

¿Muchos dolores en esta vuelta?

Sí, en especial en el primer partido. Fue harto el cansancio, se sintió harto. Pero con el correr de los partidos se va mejorando físicamente.

¿Se ahogó en los primeros partidos?

Sí. El ritmo de partidos se gana solo jugando, no entrenando o haciendo otro tipo de cosas. En el primer partido se sintió el ahogo, más que en los partidos siguientes.

¿Ya está al 100%?

Para llegar al 100% falta todavía, pero vamos avanzando de buena manera.

¿Temor a lesionarse?

Obviamente que está el peligro de poder lesionarte por todo lo que ha pasado, pero se está trabajando bien. Aparte se hacen entrenamientos complementarios para disminuir el riesgo de una lesión. Mentalmente trato de no pensar en lesiones porque eso afecta un poco.

¿No sacaron ventaja por ser de los primeros equipos que vuelve a entrenar?

No sé si se saca una ventaja porque nadie te asegura que el que empieza antes estará mejor preparado. Es todo un conjunto de cosas del trabajo que se hace, de respetar los tiempos de recuperación. Hay que ir aumentando el esfuerzo de cada entrenamiento de manera gradual, eso es lo más importante.

¿Qué dicen los GPS?

Estoy corriendo mucho más de lo que hacía cuando estaba parado.

¿Los partidos están siendo menos intensos?

Sí, los partidos se sienten distinto. El ritmo no es a cómo se venía jugando, pero con el correr de los partidos el ritmo se recuperará.