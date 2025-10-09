La casa de Vinícius Júnior en Madrid sufre un incendio.

Un incendio afectó durante la mañana de este jueves la vivienda de Vinícius Júnior, ubicada en el sector de La Moraleja, en Alcobendas, Madrid. El siniestro, reportado por el diario Marca, se originó en el falso techo de la sauna del sótano (planta -1) y dejó completamente calcinada esa zona de la casa del futbolista.

De acuerdo con información de Emergencia 112 de la Comunidad de Madrid, la alarma se recibió alrededor de las 11 horas locales, movilizando a dos dotaciones de Bomberos, que trabajaron para controlar las llamas y ventilar las estancias afectadas.

Aunque el fuego se limitó principalmente al sótano, el humo llegó a llenar dos plantas del inmueble, obligando a una intervención prolongada de los equipos de emergencia. Las primeras hipótesis apuntan a un fallo eléctrico como causa del incendio. Hacia las 12.00 horas, los bomberos dieron por controlada la situación y se retiraron del lugar.

Personal de bomberos en la casa de Vinícius Júnior.

Desde el operativo confirmaron que no se registraron heridos ni intoxicados, y que el futbolista no se encontraba en el domicilio al momento del incidente. El jugador del Real Madrid se encuentra concentrado con la selección brasileña en Seúl. Bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, el Scratch disputará dos partidos amistosos: ante Corea del Sur el 10 de octubre (08.00 horas) y frente a Japón el 14 de octubre (07.30 horas).

Días complejos

Futbolísticamente, Vinícius ha tenido una temporada compleja. De ser la estrella ha pasado a estar en la sombra de Kylian Mbappé. Incluso más allá del arribo del francés al elenco merengue, las cifras del brasileño no logrado emular sus propias cifras de años anteriores.

Eso ha llevado a que su figura sea cuestionada e incluso se hable de una posible salida en el próximo mercado.

El ariete brasileños recibe un poco más de 20 millones de dólares por temporada y su contrato con el club ibérico termina en junio de 2027. En mayo parecía que las negociaciones para su renovación avanzaban, sin embargo, el receso estancó el acuerdo.