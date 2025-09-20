SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El complicado momento de Vinícius Júnior en el Real Madrid que el jugador plasmó con un duro mensaje en sus redes sociales

El brasileño ya no es titular indiscutido en el cuadro español y las negociaciones por su renovación están estancadas, por lo que se descargó en su cuenta de Instagram.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Vinícius no tiene un lugar indiscutido en la oncena del Madrid. Foto: Juan Medina/Reuters. Juan Medina

Ya no sonríe cuando toca el balón ni levanta a la hinchada del Real Madrid con sus efusivos gestos en cancha. Vinícius Júnior está apagado. Y los medios españoles aseguran que la razón de ello es la suplencia a la que fue relegado por el técnico Xabi Alonso y el estancamiento de las negociaciones para su renovación de contrato.

“Su liderazgo emocional, ese intangible que le convirtió en la bandera del Madrid, se ha diluido”, sentenció el diario Marca. Y la ‘biblia’ de los merengues detalló que el brasileño tuvo que cederle su categoría de “indiscutido” a Kylian Mbappé, el único que por ahora cuenta con la total confianza del adiestrador.

Ese rol ahora tiene dueño y apellido: Mbappé. El francés, desde el día 1 de la temporada 25/26, ha recibido el respaldo del club y del vestuario como líder deportivo. Es el lanzador exclusivo de penaltis, heredó el dorsal 10 de Luka Modric y ha respondido con goles y jerarquía”, publicó el mencionado medio tras la remontada del Real ante Marsella con dos goles del jugador galo.

Información que el DT hispano no confirmó, pero anunció que el carioca tendrá que pelear por una camiseta si quiere jugar desde el inicio. “Va a haber un momento para todos. Nadie puede jugar todos los partidos, y nadie debe sentirse ofendido si en alguna ocasión no le toca”, aseveró.

Luego, este viernes, añadió que “Le veo bien. Verlo desde fuera es muy diferente. Ayer (jueves) veía que no era el momento de hablar con él, pero hoy ya tenía mejor sonrisa y estaba más positivo. He hablado con él y al final he hecho cosas individualizadas con él durante el entrenamiento”.

El Real enfrenta este sábado al Espanyol por la Liga (11:15 horas) y por ahora el otrora delantero de Flamengo no asoma en el 11 y eso aumentaría la crisis: fue titular en el inicio del torneo español, pero fue sustituido en el minuto 78. Luego fue suplente contra Oviedo e ingresó en el minuto 67, aunque ese día marcó un gol y entregó una asistencia para el triunfo de su equipo por 3-0. Luego disputó 72 minutos contra el Mallorca y 68 contra la Real Sociedad. Por último, en la primera jornada de la Champions ingresó a los 63′ por Rodrygo.

Mbappé está por sobre Vinícius en el Real Madrid. Foto: @realmadrid.

El complicado momento de Vinícius Júnior en el Real Madrid

Vinícius recibe un poco más de 20 millones de dólares por temporada y su contrato con el gigante ibérico termina en junio de 2027. Por lo mismo, el entorno del futbolista y la regencia merengue iniciaron conversaciones para extender su permanencia por tres años más. Y aunque en mayo parecía que las negociaciones avanzaban a velocidad crucero, el receso estancó el acuerdo.

Según lo que informó la cadena ESPN, el Madrid ofreció 23.7 millones de la moneda estadounidense cada doce meses y 11.8 millones en bonificaciones. Pero esta propuesta no incluía otros complementos y su agencia (Roc Nation Sports) consideró que el aumento era insuficiente para estampar la firma.

Bajo este clima enrarecido, el oriundo de Río de Janeiro usó su cuenta oficial de Instagram para hacer su descargos. En ella, posteó una foto en blanco y negro, en la que aparece abandonando la cancha y la acompañó con una estrofa de la canción Princípios de un Campeón. “Y yo, probado y purificado, sin ego alguno, me mantuve en el podio. Y los premios que gané, esa mierda no me hizo el mejor. Es que siempre hay alguien más talentoso, pero desde pequeño soy el que más se esfuerza. Conquisté con esfuerzo y callé la boca de muchos que no me dieron nada. Y la vida no se volvió más fácil, nosotros nos hicimos más fuertes”, dice el extracto elegido.

Más sobre:FútbolViníciusVinícius JúniorReal MadridXavi AlonsoLaLigaChampions LeagueChampionsLiga Española

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hombre de 24 años fallece tras ser baleado en toma de Colina

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron)

Estados Unidos planea venta de equipo militar a Israel de 6.000 millones de dólares

Ciberataque afecta a varios aeropuertos en Bélgica, Alemania y Reino Unido

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

3.
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

4.
Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

5.
Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

Hombre de 24 años fallece tras ser baleado en toma de Colina
Chile

Hombre de 24 años fallece tras ser baleado en toma de Colina

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo
Negocios

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial
Tendencias

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron)

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Prensa brasileña culpa a Jorge Sampaoli por no ceder a Iván Román a la Roja para el Mundial Sub 20
El Deportivo

Prensa brasileña culpa a Jorge Sampaoli por no ceder a Iván Román a la Roja para el Mundial Sub 20

A una semana del debut de la Roja: cómo llegan los elegidos de Córdova al Mundial Sub 20

El doble desafío de los Cóndores en el trascendental choque ante Samoa

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance
Cultura y entretención

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance

Brian Eno, sentido de urgencia

Crítica de discos: David Bowie y Mötley Crüe son inmortales; a Twenty One Pilots le falta

Estados Unidos planea venta de equipo militar a Israel de 6.000 millones de dólares
Mundo

Estados Unidos planea venta de equipo militar a Israel de 6.000 millones de dólares

Ciberataque afecta a varios aeropuertos en Bélgica, Alemania y Reino Unido

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica