El complicado momento de Vinícius Júnior en el Real Madrid que el jugador plasmó con un duro mensaje en sus redes sociales

Ya no sonríe cuando toca el balón ni levanta a la hinchada del Real Madrid con sus efusivos gestos en cancha. Vinícius Júnior está apagado. Y los medios españoles aseguran que la razón de ello es la suplencia a la que fue relegado por el técnico Xabi Alonso y el estancamiento de las negociaciones para su renovación de contrato.

“Su liderazgo emocional, ese intangible que le convirtió en la bandera del Madrid, se ha diluido”, sentenció el diario Marca. Y la ‘biblia’ de los merengues detalló que el brasileño tuvo que cederle su categoría de “indiscutido” a Kylian Mbappé, el único que por ahora cuenta con la total confianza del adiestrador.

“Ese rol ahora tiene dueño y apellido: Mbappé. El francés, desde el día 1 de la temporada 25/26, ha recibido el respaldo del club y del vestuario como líder deportivo. Es el lanzador exclusivo de penaltis, heredó el dorsal 10 de Luka Modric y ha respondido con goles y jerarquía”, publicó el mencionado medio tras la remontada del Real ante Marsella con dos goles del jugador galo.

Información que el DT hispano no confirmó, pero anunció que el carioca tendrá que pelear por una camiseta si quiere jugar desde el inicio. “Va a haber un momento para todos. Nadie puede jugar todos los partidos, y nadie debe sentirse ofendido si en alguna ocasión no le toca”, aseveró.

Luego, este viernes, añadió que “Le veo bien. Verlo desde fuera es muy diferente. Ayer (jueves) veía que no era el momento de hablar con él, pero hoy ya tenía mejor sonrisa y estaba más positivo. He hablado con él y al final he hecho cosas individualizadas con él durante el entrenamiento”.

El Real enfrenta este sábado al Espanyol por la Liga (11:15 horas) y por ahora el otrora delantero de Flamengo no asoma en el 11 y eso aumentaría la crisis: fue titular en el inicio del torneo español, pero fue sustituido en el minuto 78. Luego fue suplente contra Oviedo e ingresó en el minuto 67, aunque ese día marcó un gol y entregó una asistencia para el triunfo de su equipo por 3-0. Luego disputó 72 minutos contra el Mallorca y 68 contra la Real Sociedad. Por último, en la primera jornada de la Champions ingresó a los 63′ por Rodrygo.

Mbappé está por sobre Vinícius en el Real Madrid. Foto: @realmadrid.

El complicado momento de Vinícius Júnior en el Real Madrid

Vinícius recibe un poco más de 20 millones de dólares por temporada y su contrato con el gigante ibérico termina en junio de 2027. Por lo mismo, el entorno del futbolista y la regencia merengue iniciaron conversaciones para extender su permanencia por tres años más. Y aunque en mayo parecía que las negociaciones avanzaban a velocidad crucero, el receso estancó el acuerdo.

Según lo que informó la cadena ESPN, el Madrid ofreció 23.7 millones de la moneda estadounidense cada doce meses y 11.8 millones en bonificaciones. Pero esta propuesta no incluía otros complementos y su agencia (Roc Nation Sports) consideró que el aumento era insuficiente para estampar la firma.

Bajo este clima enrarecido, el oriundo de Río de Janeiro usó su cuenta oficial de Instagram para hacer su descargos. En ella, posteó una foto en blanco y negro, en la que aparece abandonando la cancha y la acompañó con una estrofa de la canción Princípios de un Campeón. “Y yo, probado y purificado, sin ego alguno, me mantuve en el podio. Y los premios que gané, esa mierda no me hizo el mejor. Es que siempre hay alguien más talentoso, pero desde pequeño soy el que más se esfuerza. Conquisté con esfuerzo y callé la boca de muchos que no me dieron nada. Y la vida no se volvió más fácil, nosotros nos hicimos más fuertes”, dice el extracto elegido.