El Deportivo

Kylian Mbappé vuelve al rescate de Xabi Alonso en el triunfo del Real Madrid sobre el Oviedo

El delantero francés, que había anotado el único gol de los merengues en la primera fecha ante el Osasuna, volvió a ser la figura tras marcar un doblete en la visita al estadio Carlos Tartiere. Vinícius cerró la victoria.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Kylian Mbappé marcó el primer tanto del Real Madrid ante el Oviedo.

El Real Madrid de Xabi Alonso volvió a ganar en LaLiga. Y sí, otra vez de la mano de un encendido Kylian Mbappé. En el duelo válido por la segunda fecha, la Casa Blanca se midió con el Real Oviedo, que volvió a la máxima categoría de España tras 24 años, llevándose la victoria por 3-0, con un doblete del delantero francés y otro de Vínicius en los descuentos.

Como era de esperarse (por la diferencia de calidad evidente entre ambas plantillas), el conjunto merengue realizó un absoluto monólogo durante los primeros 45 minutos en el estadio Carlos Tartiere. Con un centro del ataque liderado por Kylian Mbappé, los blancos tuvieron a Rodrygo y Franco Mastantuono desde el arranque como importantes agentes por los extremos. El brasileño apareció en la oncena en reemplazo de Vinícius, quien no convenció a Xabi Alonso en el debut frente al Osasuna; mientras que el joven argentino sumó su primera titularidad, tras buenos minutos en la primera fecha.

Precisamente, la aparición del ariete brasileño fue fundamental para generar peligro sobre la izquierda. El surgido en el Santos encaró en el uno contra uno en cada ocasión que se le presentó, haciendo trabajar al tándem compuesto por David Costas y Nacho Vidal. De hecho, en esa dinámica tuvo una oportunidad de desequilibro a los 3′, pero el portero Aarón Escandell la consiguió desviar al córner.

Con el correr de los minutos, el trámite cada vez era más favorable para el Madrid. Arda Guler comenzaba a copar toda la mitad de cancha, mientras que cada toque de balón de Mbappé se convertía en un problema sin solución para el conjunto local. Así, justamente, llegó la apertura de la cuenta al 37′. Aurélien Tchouaméni realizó un cruce en el que se protestó una supuesta falta y la pelota le quedó servida al mediocampista turco. Guler avanzó un par de metros y se la jugó al espacio al delantero francés, quien, con un control orientado, eludió la marca y marcó el 1-0. Asociación brillante entre el euroasiático y el galo.

Tras la pausa del entretiempo, el Oviedo salió con una actitud más propositiva para afrontar la segunda parte. Sin embargo, en esos deseos de ganar terreno, descuidaron el fondo, dejando servido el espacio para el contraataque merengue: al 63′, en una furiosa carga de Mbappé, Federico Valverde tuvo el segundo tanto pero el golero, una vez más, apareció de forma salvadora.

Con el aviso del volante uruguayo, los Carbayones ajustaron las piezas y fueron en la búsqueda del empate, mediante un remate en el poste de Kwasi Sibo al 81′. Sin embargo, cuando este acercamiento parecía una declaración de intenciones, el tablero nuevamente se inclinó a favor del elenco 15 veces campeón de Europa. Vinícius, que había entrado por Rodrygo, robó una pelota en salida y asistió a Mbappé para su segunda diana personal. Ya en los descuentos (90′+2′), el surgido en Flamengo marcó el suyo y silenció las críticas sobre su rendimiento.

Este doblete del exatacante del París Saint Germain, sumado al tanto del brasileño, le permiten al Real Madrid mantener canasta perfecta en el arranque de LaLiga. Los de Xabi Alonso igualaron en la cima al Villarreal y Barcelona, que también poseen seis puntos. Ahora, se preparan para afrontar la tercera jornada frente al Mallorca, en el estadio Santiago Bernabéu.

