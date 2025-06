La emoción de Cristóbal Campos tras su regreso a las canchas: “Me llena el alma volver a jugar”

Llevaba más de dos meses entrenando y sumó minutos en un duelo amistoso organizado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales. Pero Cristóbal Campos quería un regreso oficial a las canchas, tras el trágico accidente de tránsito que le costó al amputación de su pie derecho, y en la jornada de este viernes lo tuvo. Y en grande.

En el evento llamado “Todos x Cristóbal”, realizado en el estadio Bicentenario de La Florida, el formado en Universidad de Chile cumplió su sueño y permaneció en el arco más de media hora en el duelo amistoso que se desarrolló en su beneficio.

“Me llena el alma volver a jugar y estar dentro de una cancha. Me sentí cómodo. Normal. Es lo que quiero hacer. Cumplí un objetivo, pero vamos por más. Creo que aquí no termina esto y vamos a seguir adelante con mi recuperación y espero hacer historia aquí en el continente, jugando con prótesis”, declaró el portero en los micrófonos de TNT Sports.

Luego agregó que “me siento normal, más natural. Esto es impagable, único” y señaló que “ha sido un proceso muy difícil, pero esto agradecido porque estar en una cancha es lo que me hace feliz”.

Una vez concluido en compromiso, dónde se hicieron presentes figuras históricas del equipo estudiantil y varias estrellas del deportes chileno, Campos reveló: “En algún momento, tomé malas decisiones y quizás, se los digo fuertemente, pude perder la vida y hoy estoy agradecido de tener una oportunidad más y disfrutar de lo hacer lo que amo”.

Cabe recordar que el arquero pasó por una profunda depresión tras el siniestro en la carretera y más de alguna vez pensó en terminar con su existencia. "Atenté contra mi vida. No es algo que yo quisiera transmitirle a la gente, pero siempre hablo con la verdad. No era la primera vez que lo hacía, he tenido dos episodios más. Creo que hoy en día la salud mental es muy importante. Las cosas suceden por algo. Tuve muchos detonantes, como mi relación, en lo futbolístico. No conseguía estar bien, había tocado fondo”, señaló hace algunas semanas.