La emotiva reflexión de Humberto Suazo tras su retorno a las canchas con San Luis: “He jugado más de la cuenta”.

San Luis de Quillota igualó 0-0 frente a Deportes Recoleta en el estadio Lucio Fariña en el duelo válido por la fecha 27 de la Primera B. Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano ante un hecho que captó todas las miradas: el regreso a las canchas de Humberto Suazo, quien ingresó al minuto 74 tras superar una lesión que lo mantuvo alejado del fútbol durante cuatro meses.

El delantero, a sus 44 años, no tuvo oportunidades claras para desequilibrar en el ataque, pero su presencia en el césped ya constituyó un motivo de celebración para los fanáticos en el recinto. “He jugado más de la cuenta”, reflexionó el otrora seleccionado nacional y goleador de las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010.

Tras el encuentro, el goleador confirmó sus planes de poner fin a su carrera profesional. “Esa lesión no me la esperaba, cuando iba a regresar a jugar. Pero estoy tranquilo, feliz de estar pisando la cancha nuevamente, del cariño del equipo rival, el cariño de mis compañeros. Quiero retirarme en cancha, quiero estar bien para el último partido acá con Copiapó, el último partido de local del club, para despedirme con mi gente y mis amigos”, señaló en diálogo con TNT Sports.

El partido mencionado corresponde a la penúltima fecha de la Primera B, programado para el viernes 24 de octubre. “La decisión ya está tomada. Fueron momentos difíciles. Estoy muy agradecido de don César Villegas y toda su familia, por darme la oportunidad de retirarme en cancha. Quiero agradecer también al profe Fernando Guajardo, que ha sido una gran persona junto a su staff”, complementó.

En sus declaraciones, Chupete también reconoció los desafíos que marcaron su último año como futbolista. “He tenido dos lesiones a la rodilla, una más grave que la otra. Y lo que nadie sabe es que me intervinieron la columna”, comentó.