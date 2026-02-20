SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    El Deportivo

    La escandalosa acusación de un ex top 40: “Los sistemas del tenis están corruptos”

    Marinko Matosevic realizó una dura denuncia contra la Agencia Internacional de Integridad del Tenis.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: Tennis Australia. ELIZABETH BAI

    Marinko Matosevic reapareció con todo. El australiano, que llegó a ser top 39 del ranking ATP en 2013, realizó una potente denuncia en el circuito. El otrora tenista disparó contra la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés), denunciando un presunto sistema de corrupción.

    El exatleta, de hoy 40 años y retirado desde 2018, escribió un comunicado en el medio The First Serve, donde reconoce haber utilizado métodos prohibidos. “Escribo esto con gran pesar y la mente despejada. He estado bajo investigación de la ITIA desde el Masters de Roma de 2024. La investigación se centra en un método prohibido que utilicé en febrero de 2018. Puedo confirmar que es cierto”, comienza señalando el escrito. Matosevic, en ese entonces, entrenaba a Christopher O’Connell. También fue técnico de Jordan Thompson.

    “Aunque la ITIA no tiene pruebas reales de mi mala conducta, he decidido admitir lo que hice debido al proceso corrupto y la naturaleza ridícula de los otros cargos. En circunstancias desesperadas (tuve algunos problemas de salud en 2017), me hice una transfusión de sangre de forma estúpida e imprudente en Morelos, México. Estaba tan disgustado conmigo mismo que me retiré la semana siguiente a los 32 años y medio. Poco después, me di cuenta de lo valiosa que es la vida y de lo seria e imprudente que fue mi decisión. No practiqué tenis durante casi dos años y, profesionalmente, tres”, añade.

    La denuncia de Matosevic

    Matosevic cargó contra la ITIA: “Escribo esta carta de confesión, en primer lugar, para advertir a otros deportistas de no hacer nada que pueda perjudicar su salud y poner en riesgo sus vidas, porque hay una larga vida después de la carrera de un deportista. En segundo lugar, escribo esta carta para que el mundo del tenis sepa lo corrupto e injusto que es el proceso de la ITIA. Te quitan el teléfono bajo amenazas y presentan demandas basándose en fotos y mensajes de texto de hace literalmente más de cinco años. Todo el proceso es corrupto y carece de credibilidad, como hemos visto en los últimos años. Estas son reglas artificiales que se cambian a capricho y para satisfacer objetivos cuestionables; ¡no son morales ni correctas! Las demás acusaciones de ‘complicidad’ que tienen contra mí son un completo disparate y se han basado únicamente en mensajes de texto de hace años, utilizando leyes más inventadas como la ‘intención’”.

    “Después de haber pasado por este proceso de principio a fin y haberlo discutido con otros que tienen conocimientos o también han pasado por el mismo proceso, la única conclusión lógica es que ¡los sistemas actuales en el tenis deberían ser desmantelados! Los jugadores tienen todo el poder; si se unen, ¡pueden lograr un cambio positivo real! Por las razones mencionadas, no asistiré a la audiencia programada para la próxima semana, detendré el proceso y cortaré toda comunicación con la ITIA. ¡La verdad los hará libres!”, cerró.

    Favoritismo de la ITIA

    Matosevic también fue entrevistado por el citado medio, donde contó más detalles de lo sucedido y repasó los casos de dopaje de Jannik Sinner e Iga Swiatek: “No es el mismo ‘campo de juego’ para los mejores jugadores y los de menor ranking. Soy entrenador, así que esa es otra razón por la que sé que hay tanta corrupción. Todo el mundo lo sabe... todos hemos visto a los mejores jugadores pasar por cosas, y he oído que otros jugadores importantes están bajo investigación y no se ha descubierto nada, lo cual está bien, supongo que eran inocentes”, indicó.

    “Lo principal que quiero plantear es el fraude legal que se comete en el tenis. Existe una autorización de uso terapéutico (TUE por su sigla en inglés). Conozco a una jugadora de élite que tiene más de cinco TUE, y ha tenido siete a la vez. Si obtienes una TUE, puedes recibir suero intravenoso. Y el más importante es el Adderall. Muchos jugadores toman Adderall”, asegura.

    “Cuando la ITIA me pidió que cooperara para darme una reducción del 75 por ciento, pensé: ‘Ustedes saben quién está haciendo trampa... simplemente publiquen eso. Mi caso es imposible de ganar”, cerró.

