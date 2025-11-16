La espectacular transformación del estadio del Real Madrid para recibir un partido de la NFL

La NFL sigue expandiendo sus fronteras. El marco de los juegos internacionales de la temporada 2025-26, la liga de fútbol americano más importante a nivel mundial se trasladó hasta la ciudad de Madrid para celebrar el partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders, por la semana 11.

Esta iniciativa llega a la capital española luego de haber vivido con éxito varias experiencias a lo largo del orbe. Por ejemplo, la presente campaña se inauguró con un partido entre los subcampeones Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, que tuvo lugar en la Arena Corinthians de Sao Paulo.

Seguido de esto, también hubo compromisos que se desarrollaron en Londres, concretamente en el Tottenham Stadium y en el emblemático Wembley. Además, se disputó uno en el Aviva Stadium de Dublín, Irlanda y, la semana pasada, en el Olímpico de Berlín.

El Santiago Bernabéu se transforma

En ese contexto, el estadio del Real Madrid fue el escenario escogido por el comisionado Roger Goodell para llevar a cabo el partido entre dos elencos que acumulan cinco títulos de Super Bowl entre ellos (3 de Washington y 2 de Miami).

El Santiago Bernabéu, haciendo gala de su más reciente modernización, tuvo una espectacular transformación para acoplarse a las exigencias de la NFL. Así quedó de manifiesto en un video que publicó el club merengue en sus redes sociales.

🤩 ¡El Bernabéu como nunca lo habías visto antes! pic.twitter.com/1biJTk9qrQ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 16, 2025

En el citado registro audiovisual, se da cuenta de cómo el césped retráctil actúa a su máxima capacidad, removiendo el gramado para su correcto cuidado e iluminación. A su vez, se muestran las labores de pintura en el suelo, con la delimitación de las yardas y el logo de la liga y los equipos, además de la instalación de los postes para los goles de campo y la conversión de puntos extras.

Por último, en el video también se exhibe la apertura y el cierre de la cubierta del coloso de Madrid, que tiene una impresionante pantalla que se ubica por debajo y que ofrece una imagen panorámica hacia todas las localidades del reducto.