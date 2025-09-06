NFL en Sao Paulo: Los Angeles Chargers le da un duro golpe a los Kansas City Chiefs en el inicio de la temporada

El Arena Corinthians de Sao Paulo fue el escenario del partido entre Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs, en el inicio de la temporada 2025/26 de la NFL.

El Neo Química Arena, reducto del Corinthians, fue el escenario del primer partido internacional de la NFL en la temporada 2025/26. En Sao Paulo, Los Angeles Chargers chocaron contra los actuales subcampeones del Super Bowl LIX, los Kansas City Chiefs. El triunfo en el duelo de la División Oeste de la Conferencia Americana fue para los de California, quienes sorprendieron a Patrick Mahomes y compañía con un marcador de 27-21.

El trámite en la ciudad paulista fue dominado en todas las facetas por los pupilos de Jim Harbaugh, principalmente por una espectacular exhibición ofensiva del Quarterback Justin Herbert. El mariscal de campo le ganó la pulseada a Mahomes y protagonizó una actuación de 318 yardas por aire, 32 yardas por tierra y tres pases de touchdown conectados.

En esa línea, lo de la defensiva también estuvo a la altura. La retaguardia de los Chargers limitó al Quarterback rival a 258 yardas totales y apenas un pase de anotación, obra de Travis Kelce. Tampoco dejaron opción a que los Chiefs remontaran sobre el final, pues el tacke defensivo Teairt Tart estuvo imponente para desviar dos veces un envío a la zona de gol por parte de Mahomes. Una actuación completa en los dos sectores de la cancha.

Con esta derrota ante el elenco de California, Kansas City corta múltiples rachas positivas en la historia de la franquicia. Antes del viernes estaban invictos en partidos internacionales bajo la dirección del entrenador Andy Reid, ganando compromisos en Londres, Ciudad de México y Frankfurt. Asimismo, dijeron adiós a la seguidilla de 17 victorias consecutivas por una posesión, que era un récord absoluto de la liga.

El panorama en el Oeste de la AFC parece cambiar con este resultado. Los Chargers quedaron bien posicionados para intentar arrebatarle el título divisional a los Chiefs, quienes lo han ganado en los últimos nueve años. De la mano de Justin Herbert, los angelinos dieron el campanazo y buscarán seguir encendidos en la semana segunda, cuando enfrenten a Las Vegas Raiders, en el choque estelar del lunes por la noche.

Los Chiefs, por su lado, tendrán otro durísimo apronte. Se enfrentan ante Philadelphia Eagles en Arrowhead, por la revancha del último Super Bowl jugado en Nueva Orleans.