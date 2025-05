La fuerte autocrítica de Alan Saldivia en Colo Colo: “Claramente, no me encuentro en mi mejor nivel”

Alan Saldivia tiene clara la realidad que vive Colo Colo. También la personal. Ambas coinciden en una consideración clave: que los rendimientos están por debajo de las expectativas. El zaguero uruguayo irrumpió con fuerza hace un par de temporadas hasta adueñarse de un sitio en la defensa alba. Hoy, sin embargo, como varios de sus compañeros, está en la mira. Es más: su nombre es uno de los que citó el gerente deportivo albo, Daniel Morón, entre los futbolistas que habían bajado considerablemente su nivel durante 2024.

El charrúa le pone el pecho a las balas. Lo hace, eso sí, en un escenario ligeramente más cómodo: después del contundente triunfo sabatino sobre Unión Española. Asume culpas. Colectivas e individuales. Y establece con claridad un respaldo: al técnico Jorge Almirón y a su continuidad en el club popular.

La fuerte autocrítica de Alan Saldivia: “Claramente, no me encuentro en mi mejor nivel”

Saldivia asume su cuota. "Claramente, no me encuentro en mi mejor nivel, hago una autocrítica muy grande”, dice, expuesto a la consulta sobre sus últimas presentaciones. Por su función en la cancha, las deficiencias suelen notarse más: se traducen en resultados adversos.

El charrúa se muestra dispuesto al ejercicio de la autocrítica, aunque evita ser demasiado específico en las consideraciones. “Yo vivo el fútbol como si fuera todo. El fútbol es así. Te toca tener errores y tienes que saber ser fuerte y escucharte un poco. Ver qué estás haciendo mal y mejorar eso. La autocrítica está y nunca va a faltar, aunque haga bien las cosas“, enfatiza.

Saldivia, en el duelo entre Colo Colo y Limache (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En ese sentido, asume el malestar de los fanáticos respecto de su actualidad. “La gente obviamente va a cuestionar y va a alentar cuando hagamos las cosas bien, pero eso es parte del fútbol”, sentencia.

El antídoto, sostiene, no es muy difícil de hallar. “Estoy intentando subir mi nivel todos los días. Trabajo para eso, no tengo problema en asumirlo. Es una mezcla de todo, pero es normal, somos humanos y tenemos que vivir cosas. Es un choque fuerte para todo el grupo, pero no me queda otra que salir adelante, porque tengo un partido el próximo fin de semana y tengo que hacerlo bien”, apunta.

El respaldo a Almirón

El defensor central respalda la continuidad de Almirón en la banca alba. "Quedó demostrado que queremos que se quede. Nos hace bien. Lo queremos mucho. Hay que estar en esto juntos”, sostiene.

En esa línea, aunque asume que las expectativas no fueron satisfechas, refuerza la idea de la unidad. “Teníamos metas grandes, pero nos quedó un trago muy amargo de lo que vivimos. Nosotros entrenamos bien, estamos bien adentro. El ruido es de afuera. Dentro, el grupo está unido. Hicimos la autocrítica, tenemos que hablar menos y entrenar para superar este momento”, concluye.