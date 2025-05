La dura crítica de ídolo de Colo Colo contra Alan Saldivia

Colo Colo pasa por un mal momento en varios aspectos. Quedó eliminado de la Copa Libertadores a falta de una fecha, también quedó en el camino en la Copa Chile y ha mostrado un irregular rendimiento en la Liga de Primera.

A todo lo anterior se suma la decisión de Blanco y Negro de terminar con el proceso de Jorge Almirón en el banco del equipo pese a tener contrato vigente hasta finales de 2026.

Claro que tampoco se puede obviar el rendimiento de los futbolistas. Uno de los que ha sido cuestionados es el defensor Alan Saldivia, quien ha mostrado un nivel inferior a lo que demostró en la temporada pasada, llegando a ser parte de la Selección Sub 23 liderada por Marcelo Bielsa.

Una de las personas que ha tocado este tema es Gonzalo Fierro. El ídolo de Colo Colo dio a conocer sus sensaciones sobre el jugador en el último tiempo.

“Alan Saldivia ya no es el mismo jugador porque ya no es humilde en la cancha. Se enoja, hace gestos, discusiones con los compañeros”, dijo el ex lateral albo en diálogo con TNT Sports.

Otro futbolista en problemas

Claro que el caso de Saldivia no es el único. La dirigencia del Cacique también le rayó la cancha a Arturo Vidal. El Rey apareció como rostro de una casa de apuestas antes de la goleada que recibió el conjunto popular ante Limache, pero los líos comenzaron en el compromiso del Cacique con Racing de Avellaneda: allí se podía apostar por una amonestación contra el nacido en Macul y éste fue expulsado por doble amarilla en el minuto 63.

Hecho que desató sospechas en la Conmebol, la cual podría abrir un expediente contra el jugador en los próximos días o incluso puede ser sancionado por la FIFA. Aunque por ahora, ninguno de los dos organismos se ha manifestado en contra del jugador.

El volante sabe que su relación con la empresa Juega con el King es problemática, por lo mismo, bajó de sus redes sociales todas las fotos con las que le hacía publicidad y en las páginas de la compañía cuesta encontrar una imagen de Arturo Vidal.

La razón de ello es que los regentes de la concesionaria de Colo Colo citaron al futbolista y hablaron con su representante, Fernando Felicevich, para manifestarles su preocupación por esta conflictiva relación y exigieron que terminara de inmediato.

“Se habló con el jugador y nos mencionó que a él lo contrataron como un rostro, pero dado que esta situación escaló, nosotros tuvimos una conversación con su representante y él (Arturo) está dejando ese tema, pues claramente nos está trayendo problemas”, reveló el presidente de la sociedad anónima blanca, Aníbal Mosa.

Cabe recordar que las casas de apuestas en Chile son ilegales. “Hoy, en la actualidad, en Chile, la explotación de plataformas de juego online, ya sean apuestas deportivas o casinos online, están fuera de la ley”, dijo el jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juegos, Manuel Zárate, en radio Bío Bío.