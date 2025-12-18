La grave denuncia por acoso laboral que remece el Real Madrid: “Se ríen de mí y se burlan en los grupos de WhatsApp”

Itziar González, experta en deporte y nutrición, llegó al Real Madrid en medio de un complicado momento del cuadro merengue en cuanto a las lesiones musculares, que eran un severo problema. Sin embargo, tras un año en la Casa Blanca y su posterior salida, la profesional de 47 años realizó una denuncia por acoso laboral en el club.

La vasca, que cuenta con un extenso palmarés formativo en la materia, tuvo un acercamiento luego de trabajar con Dani Carvajal y Rodrygo, dos jugadores aquejados reiteradamente por los problemas físicos. Y si bien tenía presupuestado rechazar la oferta, la aceptó por la solicitud del propio Florentino Pérez: “Tras malas experiencias con los servicios médicos de otros equipos, al Madrid le digo que no, pero me insisten y voy porque me dicen que lo pide el presidente”, relató en una entrevista con Diario Marca.

Sin embargo, el cuerpo médico, que había sido recientemente remodelado, generó un ambiente hostil para González: “Esa temporada, Carvajal y Rodrygo son los únicos que quieren trabajar conmigo. Hay algún otro jugador que me dice que le gustaría empezar a trabajar conmigo, pero los médicos les dicen que ‘ni se les ocurra’”, aseguró.

Hostilidad diaria

González asegura haber sido aislada por los servicios médicos: “En noviembre del 23me vuelven a llamar para trabajar con Carvajal y Arda Güler toda esa temporada 23-24. Los médicos les dicen que no lo hagan y me dicen que mi trabajo no sirve para nada“, indicó.

”En octubre del 24 me vuelve a pedir ayuda Dani Carvajal cuando se lesiona. Y posteriormente me llama un fisio de parte del presidente para que me incorpore con todo el equipo. Digo que no puedo estar allí a tiempo completo y tampoco quiero, porque no respetan mi trabajo. Llegan a un acuerdo conmigo para que pueda trabajar allí media semana y desde casa la otra media. Accedo porque me dicen que es una petición personal del presidente y que él va a conseguir que los médicos me dejen trabajar”, complementó.

La hostilidad siguió para González: “Los Servicios Médicos crean un ambiente hostil desde el minuto uno. El primer día me dicen que estoy allí por un capricho del presidente, pero que ellos saben manejarle y que hace todo lo que ellos quieren, y que van a manipularle para convencerle de que estoy loca y que me eche. No me presentan, no me saludan, no me hablan. Tampoco me contestan los correos electrónicos ni los mensajes”, añadió.

Itziar González denunció por acoso laboral al Real Madrid.

Burlas y supuesto robo

González continuó con su relato sobre el acoso que vivió: “Solo me hablan a veces cuando se cruzan conmigo por los pasillos para decirme que lo hago todo mal y que dice el presidente que no hable con nadie, que no salga de un habitáculo lúgubre que me ponen, que no hable con los jugadores, que no haga nada, que la gente no me quiere ahí, que a los jugadores les doy asco. La primera semana me acusan de robar un lote entero de suplementos y consigo demostrar que yo no he sido, pero me entra miedo y, a partir de entonces, me comunico siempre por escrito”, contó.

“Al final viene el presidente en persona a decirme qué quiere que haga, que es totalmente diferente a las órdenes que me daban supuestamente ‘de parte del presidente’. Así que hago exactamente lo que me pide. Sin embargo, sigue el acoso. Me ponen todo tipo de problemas para llevar a cabo el trabaj. En el bufé ponen los alimentos que desaconsejo, la camarera se ríe de mí y les dice continuamente a los jugadores que no me hagan caso, que no tengo ni idea. El cocinero no pone lo que le pido y pone lo que le parece, como bollería prepartido. El gerente no compra lo que aconsejo. El chico que tiene que preparar los suplementos, pone suplementos diferentes a los que yo digo. Los médicos y fisios les dicen a los jugadores que no sigan mis indicaciones, no me dan información de cómo están… Se ríen constantemente de mí, se burlan en los grupos de WhatsApp...”, añadió.

Eso sí, González descarta cualquier mal trato de los jugadores: “Son maravillosos. No podía hablar mucho con ellos porque me ponían todo tipo de impedimentos los Servicios Médicos, y son ellos los que piden que viaje para poder hablar conmigo ante la imposibilidad de hacerlo en Valdebebas. En general, me parecen unos chavales estupendos, respetuosos conmigo y con mi trabajo, curiosos y con ganas de aprender y de saber el porqué de las cosas. Me dan mucha pena porque ellos son víctimas en una cárcel de oro y no pueden hacer nada. A pesar de tener a los Servicios Médicos a diario diciéndoles que no siguieran mis pautas, la mayoría lo intentaba hacer. Es lo único positivo que me llevo de esta horrible experiencia”, sentenció.