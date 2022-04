La indignación del DT del Valencia ante las palabras de Pellegrini: “Me parecen irrespetuosas”

El Real Betis de Manuel Pellegrini y el Valencia se enfrentarán este sábado en la final de la Copa del Rey. En la conferencia de prensa previo a este partido el técnico de los ches, José Bordalás, aprovechó de criticar las palabras que dijo el técnico chileno sobre el estilo de juego de los valencianos en la conferencia de prensa posterior a la caída contra el Elche.

Allí hizo referencia al juego que esperaba de los blanquinegros. “El Elche y el Valencia tienen un planteamiento similar, se repliegan atrás, apenas dejan jugar y constantes interrupciones, pero la diferencia es que no he visto que Elche hiciese acciones antideportivas. Se defendió bien, estuvieron haciendo tiempo un par de minutos, pero nada criticable. Vamos a ver el sábado la cantidad de golpes y provocaciones”.

Estas palabras no cayeron bien en el banco valenciano y José Bordalás apuntó que “me hace gracia que se siga hablando de eso y que nos acusen de cosas que no son ciertas. Imagino que se dice con el objetivo de condicionar, me parecen irrespetuosas y fuera de lugar”.

“Nunca hice eso, el hablar del juego de un rival, porque les faltaría al respeto. Se falta al respeto a nuestra afición, a una entidad que tiene más de cien años. No tengo nada que decir. El Valencia es el equipo que más faltas recibe de la temporada. Cuando se nos acusa que somos los que más interrumpimos, pues será al revés”, continuó.

Por último le restó importancia al hecho de que en España den como favorito para levantar el trofeo al Real Betis. “Habrá partidos que diviertan más que otros, pero la Liga española es la más igualada. A partido único puede pasar cualquier cosa”.

El partido entre el Real Betis y Valencia está programado para este sábado a partir de las 16.00 horas de Chile.