La maldición del Rey: la serie de escándalos que hunden a Jorge Sampaoli tras su pelea con Arturo Vidal

Jorge Sampaoli la pasa mal. El entrenador argentino no logra salir del mal momento en Flamengo. Pese a que se encuentran en la tercera ubicación del Brasileirao, los problemas extrafutbolísticos le pasan la cuenta al exseleccionador nacional y durante las últimas semanas la distancia con el plantel del elenco de Río de Janeiro se hace cada vez más evidente. Además, la eliminación en la Copa Libertadores, a manos de Olimpia, le quita crédito en la directiva.

Este domingo, el Mengao rescató un empate 1-1 ante Sao Paulo, noveno en la clasificación. La escuadra paulista ganaba por la cuenta mínima hasta el 90′. Pero un gol de Pedro, vía penal, en el sexto minuto de agregado, hizo que los de Sampaoli rescatasen un punto como locales. El agónico empate no calma las aguas, eso sí, ya que llevan tres duelos sin vencer. El divorcio con la hinchada es definitivo.

Desde las tribunas de Maracaná, las críticas fueron principalmente sobre el DT. El domingo, cuando el estratega decidió sustituir al uruguayo Giorgian De Arrascaeta fue que se dieron las múltiples pifias y cánticos de “burro”, dirigidos hacia el entrenador. Las recriminaciones a las decisiones del técnico han sido constantes por parte de la exigente fanaticada rojinegra.

Una oscura cronología

Tras ganar la Copa Libertadores 2022, hubo cambios en el Flamengo. La salida de Dorival Júnior del banquillo y la posterior llegada del portugués Vítor Pereira no resultó como esperaban en la dirigencia del club. De esta manera, en abril de 2023, se anunció la llegada de Jorge Sampaoli. El ex DT de la Roja contaba con dos experiencias en Brasil. Una en el Atlético Mineiro y la otra en Santos.

En su llegada a Río de Janeiro, el casildense dejó en claro que conocía el lugar en el que aterrizaba. “Es el club con la hinchada más grande del mundo. Es una obligación mayor para mí e intentaré, con muchos de estos jugadores que conozco bien, hacer un trabajo importante para esta gran institución”, recalcaba en su presentación.

Jorge Sampaoli, preocupado al borde del terreno de juego. Foto: REUTERS/Sergio Moraes

En esa misma instancia, se refería a Arturo Vidal, quien entonces luchaba por ganarse un lugar en el once titular. “Con Arturo tengo muy buena relación desde siempre. Estaré agradecido toda mi vida de lo que él generó a su país y en mí, en relación de esa coincidencia que nos juntó en aquel Chile ganador de la Copa América”, decía. El volante nacional ha sido uno de los temas más complejos para el DT.

Desde su debut hasta la fecha, Sampaoli ya acumula 30 partidos al mando del Flamengo. Las cifras no son malas si ven por si solas. 17 triunfos, 8 empates y 6 caídas. En el Brasilerao siguen en el podio. Sin embargo, el plantel no está contento con la presencia del técnico. De acuerdo al medio Globo Esporte, los jugadores están disconformes con el manejo de vestuario que tiene. Además, el mismo sitio señala que desde la directiva notan la falta de gestión de crisis.

De momento no tienen la intención de sacarlo de su puesto. Pero, sobre todo desde la agresión del PF Pablo Fernández a Pedro, la tensión ha ido en aumento. Cuando esta situación se dio, Sampaoli no ocultó su preocupación frente a los medios de comunicación. “No creo en la violencia como solución. Esto no nos llevará a ninguna parte. Ni en la vida ni en el fútbol. A lo largo de mi carrera, he visto tantas luchas y siempre me dejaron con un sentimiento de vacío. Lo que pasó ayer me puso muy triste”, dijo en conferencia.

“Realmente me duele cuando dos colegas están peleando, más que la violencia. Los entrenadores no solo se centran en las tácticas y la preparación de los jugadores de fútbol. Por encima de todo, trabajamos para dirigir equipos. Tratamos de mejorar y cuidar a la gente”, agregaba.

La relación entre Sampaoli y Vidal se rompió tras reencontrarse en Flamengo.

“Perdedor”

El del PF y Pedro no es el único conflicto con el que ha tenido que lidiar. Con Arturo Vidal, a quien elogiaba en su llegada, la relación se rompió. Ambos evitaron referirse al quiebre públicamente cuando el formado en Colo Colo seguía en el equipo. Pero una vez que partió al Paranaense, fue el futbolista quien se encargó de expresar su postura. Y lo hizo con palabras que generaron mucho ruido. “Siempre estuve preparado para jugar, solamente que me tocó un perdedor de entrenador, alguien que no sabe apreciar a sus jugadores”, disparó.

Eso fue al borde de la cancha, pero en la conferencia de prensa, Vidal insistió. “Para mí lo de Sampaoli es un tema cerrado. Ahora me di cuenta de lo que mucha gente me decía de quién era, nunca hice caso. Caí en cuenta de la persona que es, del entrenador que es y la verdad me siento feliz de ya no estar con él”, remarcaba.

El nacido en Casilda prefirió no responder en el mismo tono y solo apuntó a que sigue respetando al oriundo de San Joaquín. Pero el calificativo quedó y ahora le rebota a Sampaoli. Tras la sorprendente eliminación de Flamengo en la Copa Libertadores, frente a Olimpia, la prensa se acordó de lo dicho por el chileno y aseguró que el transandino es un “perdedor”.

El relator de la Rede Globo, Galvão Bueno, fue quien uso aquellos términos para referirse al DT. “Lo digo desde el día que llegó: ¡Sampaoli es un perdedor! ¡Flamengo no nació para un esquema posicional, y con 30 alineaciones diferentes en 30 partidos! ¡Sampaoli, para ti funcionó!”, disparó a través de su cuenta de Twitter.

Para colmo, en medio de todo este mal ambiente que persigue al Mengao, el brasileño Gerson Santos y el uruguayo Guillermo Varela se pelearon a puñetazos. Según comunicó Globoesporte, el charrúa se molestó por una entrada del mediocampista, lo que fue el inicio de un grave incidente.

“Ambos fueron sacados del entrenamiento y se dirigieron al interior del centro de entrenamiento. A Varela no le gustó y comenzó a gritarle a Gerson, quien le contestó: ‘Ni siquiera te hablo’. El uruguayo fue por el volante, lo intentó golpear y Gerson lo esquivó. Luego se desquitó con varios puñetazos. Al principio nadie intentó separarlos, pero luego aparecieron algunos jugadores para calmar los ánimos”, informó el medio citado.

La peor parte la sacó el uruguayo, quien se especula que terminó con una fractura de nariz tras la pelea. Desde el interior de Flamengo, obviamente, le bajaron el perfil a este nuevo escándalo: “Los jugadores entienden que el episodio forma parte de un entrenamiento intenso y la preparación para el partido de mañana sigue normalmente”, publicaron en el club de Río de Janeiro.