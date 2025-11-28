La mejor patada de Cristiano Ronaldo: se hace socio de una organización de MMA

Cristiano Ronaldo da su mejor patada. No es al balón, como acostumbra a hacerlo, ni a algún rival, un comportamiento que resultaría mucho más extraño. El portugués se asocia con las artes marciales mixtas y se convierte en accionista de WOW FC.

“Me emociona compartir una gran noticia: ¡Me convertiré en accionista de @wowfcmma! Compartimos valores en los que creo firmemente: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación", expresa el delantero del Al-Nassr a través de su cuenta en X.

“Desde sus inicios, WOW FC se ha comprometido a promover los principios fundamentales que han definido la carrera de Cristiano Ronaldo: disciplina, dedicación, esfuerzo, resiliencia y la búsqueda incansable de la excelencia; valores que, como se ha destacado anteriormente, ‘están inherentemente ligados a CR7′ y son fundamentales para la cultura de WOW", complementa la organización, que ha llevado eventos a 170 países.

I’m excited to share some big news: I will become a shareholder of @wowfcmma! We share values I truly believe in - discipline, respect, resilience, and the constant pursuit of excellence.



WOW FC is building something unique and powerful, and I’m proud to join this project to… pic.twitter.com/mMP7HlBucc — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 27, 2025

“Se espera que la participación de Cristiano Ronaldo acelere la expansión global de WOW y refuerce su misión de convertir las MMA en un movimiento cultural dominante en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y más allá, influyendo no solo en el mundo del deporte, sino también en la cultura, la moda, el entretenimiento y la educación. sostiene la entidad, en relación a las expectativas en torno a la alianza con el futbolista portugués.

“La incorporación de Cristiano Ronaldo a WOW FC es un momento histórico. CR7 es más que una superestrella mundial: es un símbolo de ambición, resiliencia y excelencia. Su convicción en nuestra misión valida todo lo que hemos construido y eleva el futuro que estamos forjando. Juntos, con Cristiano, Ilia Topuria, nuestros atletas, socios y los millones de personas que siguen este movimiento, estamos listos para redefinir el papel que las MMA pueden desempeñar en la cultura global”, valoró Arturo Guillén, presidente ejecutivo de la organización.

“La incorporación de Cristiano Ronaldo a WOW FC es un momento clave para el deporte. Representa los más altos estándares de profesionalismo, trabajo duro y excelencia global. Juntos, impulsaremos las MMA a nuevas alturas e inspiraremos a atletas y aficionados de todo el mundo a creer que todo es posible”, añadió Ilia Topuria, campeón mundial de la especialidad y también accionista de WOW FC.