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    La millonaria cifra que se juega el Betis en los octavos de final de la Europa League contra Panathinaikos

    Manuel Pellegrini busca seguir haciendo historia con el club verdiblanco a nivel internacional, lo que puede significar un importante ingreso económico.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @RealBetis / X.

    El Betis de Manuel Pellegrini enfrenta una ronda clave en la Europa League. Después de alcanzar la clasificación directa a los octavos de final de la competencia, el cuadro del Ingeniero quiere dar un nuevo paso y meterse en los cuartos de final. Claro que para ello deberá superar a un complicado Panathinaikos que en el duelo de ida se impuso por 1-0 en casa.

    Ahora los verdiblancos se preparan para la revancha programada para este jueves 19 de marzo (17.00 horas). En el caso de lograr seguir en carrera, además del logro deportivo, la escuadra española logrará abonar a sus arcas una millonaria cifra.

    Hay que considerar que el sistema de reparto de la Europa League contempla ingresos por participación, resultados, clasificación para rondas posteriores y otros conceptos vinculados a lo deportivo.

    Solo por el hecho de disputar la fase de grupos, el Betis percibió 4,31 millones de euros, a lo que sumó otros 450.000 euros por victoria y otros 120.000 por empate. Es decir, solo en la primera fase de la competencia el cuadro andaluz se ha embolsado más de dos millones.

    Avanzar de forma directa a los octavos de final también trajo un premio. El primer clasificado se llevaba 2,4 millones de euros mientras que el octavo lo hacía con 75.000 euros. Los verdiblancos acabaron cuartos. A eso hay que sumarle otros 600.000 euros que se llevaban los ocho primeros clasificados.

    Ahora, si el Betis consigue pasar a los cuartos de final sumará otros 2,5 millones de euros. De seguir avanzando, le esperan otros 4,2 millones por meterse en las semifinales, 7 millones por disputar la final que se desarrollará en Estambul. De ser campeón ingresarán otros 6 millones de la moneda europea.

    La esperanza Pellegrini

    Ahora, Manuel Pellegrini intentará plasmar en la cancha la mejor versión que el equipo tuvo en su último empate contra Celta en la liga española para poder derribar al fin la barrera que tiene el Betis en los octavos de final de la Europa League, aquella que no ha podido superar en seis ocasiones.

    "Yo, independiente del resultado, me quedo con la segunda parte, porque creo que supimos revertir un marcador adverso. En el primer tiempo nos costó muchísimo por la tensión del público, el marcador abajo, los resultados de los últimos partidos, pero creo que nos supimos sobreponer y hacer un muy buen segundo tiempo y lo que tenemos que hacer es salir el día jueves sin errores defensivos, que nos están penando mucho en los últimos partidos“, señaló el Ingeniero tras la igualdad, proyectando la revancha europea.

    “Ya lo dije, tanto el partido en Grecia como el partido con Getafe, no tuvieron llegada ni méritos para haber hecho gol y estamos cometiendo errores importantes“, insistió el chileno.

    De esta forma, el estratega confía en que el repunte en el rendimiento exhibido ante los gallegos sea clave de cara a la revancha con los griegos. “Creo que hicimos un partido muy completo porque se nos puso mal desde el principio. Comenzar perdiendo en casa tras esas dos derrotas es complicado y lo hemos sentido, pero creo que el segundo tiempo nos servirá para el jueves de cara a retomar la confianza. Sería muy importante retomar la senda del triunfo el jueves. Vamos a buscarlo a través del juego, ojalá podamos seguir en la Europa League”, aseguró.

    Más sobre:FútbolEuropa LeagueBetisManuel Pellegrini

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